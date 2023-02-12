Суд встал на сторону властей в споре с жителем Дагестана о компенсациях

12 февраля 2023, 14:32

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Верховный суд Дагестана оставил в силе отказ жителю Новолакского района Сурупаше Хакиеву в компенсациях за дом, изъятый во время сталинской депортации чеченцев-аккинцев.

Как писал "Кавказский узел", Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. В северо-западной части территории района образован Новолакский район, эта часть была заселена лакцами из горной части Дагестана, а юго-восточная часть района передана соседнему Казбековскому району вместе с селами Юрт-Аух и Акташ-Аух и заселена аварцами из соседнего села. Спустя 13 лет, в 1957 году, чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахским народам, разрешили вернуться на историческую родину.

Около 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на территории нынешнего Новолакского района. В чем ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Верховный суд Дагестана не удовлетворил иск местного жителя Сурупаши Хакиева к управлению правительства республики по вопросам переселения лакского населения. Хакиев добивался компенсации за изъятый в 1944 году во время депортации дом, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*

В своем иске Хакиев указал, что его семья лишилась дома во время репрессий в отношении чеченцев-аккинцев. Родители истца были выселены в Киргизию, сам он родился уже там в 1953 году. Новые владельцы дома семьи Хакиевых в 2009 году получили за него компенсацию, но не вернули строение прежним хозяевам.

Новолакский райсуд отказался удовлетворить иск, поскольку Хакиев не доказал, что дом был построен до 1944 года и на этом основании подлежит безвозмездной передаче ему по реабилитации, пишет издание.

Верховный суд принял решение 23 января, указано в карточке дела на сайте суда, в которой 10 февраля опубликован текст апелляционного определения.

Судом установлено, что ответчик неоднократно обращался в правительство Дагестана с просьбой предусмотреть в бюджете республики денги для выплаты компенсации за оставляемые жилые дома переселяемым на новое место жительства "лицам лакской национальности", однако эти деньги в бюджете на 2022-2023 годы не заложены, отмечается в апелляционном определении.

"Судом первой инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, а потому оснований для отмены или изменения решения суда не установлено", - решила апелляционная инстанция.

Напомним, вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

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