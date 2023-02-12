США призвали освободить Бахтияра Гаджиева

12 февраля 2023, 04:52

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Госдепартамент США выразил обеспокоенность состоянием здоровья голодающего азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева и призвал освободить его, а также остальных политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки активист Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Адвокаты заявили, что Гаджиева планировали подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя он категорически возражал против такого вмешательства. 11 февраля брат Гаджиева сообщил, что Бахтияр был госпитализирован в тюремный госпиталь вопреки своей воле, он и там продолжает отказываться от приема пищи.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс призвал освободить Бахтияра Гаджиева, пишет 11 февраля "Туран".

По словам Прайса, Госдеп глубоко обеспокоен тем, "что азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев остается под стражей с Международного дня прав защиты прав человека в декабре прошлого года, и что ему продолжают предъявлять обвинения, считающиеся политически мотивированными". Представитель Госдепа призвал "к скорейшему освобождению господина Гаджиева и освобождению всех лиц, заключенных в тюрьму за осуществление своих основных свобод".

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