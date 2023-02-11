Российские аналитики скептически оценили идею изменения формата работы миротворцев в Карабахе

11 февраля 2023, 03:44

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Наделять российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, так как и Баку, и Ереван поддержали их работу, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильчиев. Для того, чтобы в зону карабахского конфликта были введены миротворцы ООН или Евросоюза, должно быть согласие всех подписантов трехстороннего заявления от 2020 года, а на это ни России, ни Азербайджан не пойдут, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе сохраняется дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и применяются веерные отключения электричества.

23 января главы министерств иностранных дел стран Евросоюза 23 января договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии. "Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия на местах и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС", – говорится в сообщении. Первоначальный мандат EUMA будет рассчитан на два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА "Новости" 8 февраля заявил, что наделать российских миротворцев в Нагорном Карабахе мандатом ООН нет необходимости, так как и Баку, и Ереван "согласны с модальностями их работы и поддерживают их".

Отвечая на вопрос, поддержит ли Россия "инициативу об отправке в Лачинский коридор миссии ООН по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации, если подобную идею поднимут в СБ западные партнеры", Ильичев заявил, что "вести какой-либо предметный разговор можно лишь в случае, если азербайджанцы и армяне сами выразят соответствующую заинтересованность".

Пока же, по словам представителя МИД России, российский миротворческий контингент "единственным гарантом поддержания стабильности в зоне нагорнокарабахского конфликта". "Деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване, что имеет ключевое значение в условиях неопределенности окончательного статуса территории", - отметил он.

По словам Ильичева, "из международных и иностранных организаций до сих пор в Нагорном Карабахе работает только Международный комитет Красного Креста". "Гуманитарные агентства ООН разрешение азербайджанцев и армян на доступ в анклав так и не получили, даже для проведения первичной миссии по оценке потребностей. Трудности возникают по политической причине невозможности выдержать равноудаленную позицию со сторонами", - добавил он.

Представитель ведомства также отметил, что не все миротворческие миссии, которые были развернуты по мандату СБ ООН, "пользуются доверием у принимающих государств". "В некоторых случаях последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности", - отметил, в частности, он.

Миротворцы ООН не предотвратили ни одного конфликта

По мнению военного аналитика Александра Храмчихина, Россию устраивает нынешнее положение и она от него отказываться не собирается.

«Миссию миротворческую ООН можно отправить только по решению Совета Безопасности ООН, где у России право вето. Если она не захочет этого, то в Карабахе не будет никаких миротворцев ООН», - сказал он 10 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, указал Храмчихин, даже если допустить, что Россия не наложит вето, это едва ли изменит ситуацию. «Нигде и никогда миротворцы ООН не предотвратили ни одного конфликта. Это бесполезное мероприятие», - заявил аналитик.

29 декабря правительство Нагорного Карабаха заявило о решении привлечь международные структуры для экологической экспертизы деятельности горнорудной компании Base Metals. Никол Пашинян выступил с инициативой привлечь международный миротворческий контингент. МИД России посчитал критику российского миротворческого контингента, «который делает все возможное для стабилизации ситуации в Лачинском коридоре», неприемлемой.

По его мнению, требования политиков Армении продиктованы иными резонами. «Пашинян решает политические вопросы по окончательному вытеснению России из Армении. Или может быть он живёт в своём каком-то мире и не очень понимает, что говорит», - считает Храмчихин

Что касается резолюции Европарламента, то, по его словам, её ценность невелика. «Европарламент какое имеет отношение к этому? Да и никакая европейская страна, в том числе и Франция, даже если бы не возражал никто, не отправит никого на Южный Кавказ», - считает Храмчихин.

Заявления Армении о многонациональных миротворческих силах - попытка торга с Россией

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев считает, что заявления о необходимости мандата ООН и многонациональных миротворческих силах со стороны Армении является своеобразным торгом и манипуляцией для того, чтобы активизировать Россию для защиты интересов карабахского анклава

«Но пока не понятно, как далеко армянские политики готовы зайти в этом процессе. Пашинян не может играть этой картой неограниченно, потому что Армения является членом Евразийского союза. И эти манипуляции, связанные с судьбой Карабаха, с режимом Лачинского коридора, с демаркацией и делимитацией армяно-азербайджанской границы, не могут выйти за грань серьезного стратегического разрыва с Россией», - отметил он.

По его мнению, речь может идти лишь о некоторых дополнительных мерах для обеспечения интересов Армении. «Предложения пригласить наблюдательную миссию, включая представителей французской жандармерии, могут быть реализованы, но лишь на территории самой Армении, для контроля на границе с Азербайджаном, для того, чтобы информировать о реальной ситуации. Но чтобы допустить их в Лачинский коридор и далее в Карабах - здесь как раз есть ограничения, следующие из трехстороннего заявления. И это уже был бы второй шаг Армении. Для начала надо добиться, чтобы были введены наблюдатели на границу», - отметил Караваев.

Тем более пока преждевременно говорить о миссии ООН, считает он. «С технической точки зрения это ещё сложнее сделать для Еревана. Более реально пригласить наблюдателей в Армению для наблюдения и предотвращения инцидентов на границе. А на территории Лачинского коридора и карабахского анклава в одностороннем порядке ничего сделать невозможно. И Россия, и Азербайджан будут против», - резюмировал Караваев.

Ввод в Лачинский коридор любых миротворцев должен согласовываться с Азербайджаном

Политолог Камран Гасанов заявил, что ввод в Лачинский коридор кого-либо в любом случае должен быть согласован с Азербайджаном.

«Это суверенная территория Азербайджана. Сомнительно, чтобы Баку на это согласился. Потому что уже есть устоявшийся формат - трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России. Ереван тоже ведь подписался под этим юридическим документом», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Россия не хочет «изобретать велосипед» и считает, что можно реализовать те пункты, что имеются в трехстороннем заявлении. «Заявления армянских политиков будут расцениваться так, что руководство Армении не доверяет России как союзнику и ставит под сомнение подписанные ими самими соглашения», - отметил Гасанов.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин также считает, что односторонняя позиция Армении мало что меняет и гарантом все равно остаются российские миротворцы.

«Да и Азербайджан неоднократно заявлял, что не согласен на приезд в регион кого-то, кроме российской миротворческой миссии. Сложно представить, каким образом Армения может изменить нынешний формат, даже если она не согласна с какими-то моментами деятельности российских миротворцев», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что у российских миротворцев нет полномочий обеспечивать сквозной проезд через Лачинский коридор. «Российские миротворцы выполняют задачу, может быть не всё получается, появляется усложнение ситуации в виде эконадзора. У российских миротворцев нет полномочий обеспечивать сквозной поезд. Единственный выход в этой ситуации, сторонам сесть за стол переговоров. Что Россия и предлагала. В декабре Армения отказалась от участия в переговорах», - пояснил Притчин.

По его словам, изменение формата миротворцев может происходить только с участием тех акторов, что несут ответственность за подписанные трехстороннего заявления. «Нужно подписывать новое соглашение. Новое соглашение должно либо дезавуировать это соглашение, либо его часть. А кто и при каких обстоятельствах это будет делать?. Это малореально, потому что это позиция одной стороны конфликта и без учёта позиции посредника», - подытожил Притчин.

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