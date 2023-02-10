Бахтияр Гаджиев согласился отложить начало сухой голодовки

10 февраля 2023, 16:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бахтияр Гаджиев, который 33-и сутки в бакинском СИЗО отказывается от приема пищи, согласился не переходить к сухой голодовке. Несмотря на ухудшение состояния, он намерен продолжать акцию вплоть до освобождения, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", на 27-е сутки голодовки Бахтияра Гаджиева врач Адиль Гейбулла после осмотра активиста выразил опасение, что Гаджиев в любой момент может впасть в кому, а в медсанчасти изолятора, где он содержится, нет условий для экстренной медпомощи. Бахтияра Гаджиева нужно срочно госпитализировать, настаивают его адвокаты. Сам оппозиционер, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку. 8 февраля, на 31-е сутки апелляционный суд отклонил жалобу на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. На 32-й день голодовки Гаджиев ограничил употребление жидкости, что может привести к необратимым последствиям, заявил профессор Адиль Гейбулла.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня в Бакинском СИЗО-1 с Гаджиевым встретились адвокаты Ровшана Рагимли, Агиль Лаидж и Фахраддин Мехтиев.



"Бахтияр Гаджиев 33-е сутки продолжает голодовку. На фоне низкого кровяного давления 90/60 и температуры тела – 35.9 градусов по Цельсию, а также ослабления пульса до 69, у него сегодня наблюдался озноб. На встрече с нами его буквально трясло", - рассказала Ровшана Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Агиль Лаидж обратил внимание на "когнитивные нарушения" у Гаджиева. "У него сбивчивая речь, говорит с паузами, забывает, о чем говорил. С психологической точки зрения Бахтияр напряжен. Сегодня Бахтияр сказал, что намерен продолжать голодовку, пока его не освободят. Бахтияр считает, что абсолютно не виновен и должен быть на свободе. Сегодня он собирался перейти к сухой голодовке. Но мы его с трудом уговорили пока не делать этого. Человек уже на пределе", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что защита намерена продолжать добиваться освобождения Гаджиева правовыми методами.

Решение вопроса с освобождением Гаджиева лежит не в правовой, а политической плоскости, уверен директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

"Сколько бы адвокаты не подавали бы ходатайств, суды не удовлетворят их, пока не будет указания от политической власти. Дело Бахтияра – политическое. Режим должен понять, что если с Бахтияром что-то случится, то это ляжет позорным пятном на власть и государство. И пока трагедия не произошла, они должны освободить Бахтияра", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе сообщили, что Гаджиев, как и прежде, находится под наблюдением врачей в медицинской-санитарной части Бакинского СИЗО-1.

9 февраля представительство ЕС в Азербайджане, выразив беспокойство за здоровье Гаджиева, призвало власти срочно освободить его. "Делегация Евросоюза очень обеспокоена стремительным ухудшением состояния здоровья арестованного гражданского активиста Бахтияра Гаджиева. Еще раз призываем власти срочно его освободить и работать над созданием безопасных и благоприятных условий для активистов гражданского общества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте представительства ЕС в Азербайджане в Facebook*. С аналогичным призывом выступило и посольство США.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.