Европейский суд признал пыточными условия в колонии Волгограда 

09 февраля 2023, 18:45

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Власти России должны выплатить 10 400 евро Владимиру Пасикову за пыточные условия содержания в волгоградской колонии, постановил Европейский суд по правам человека, хотя Россия отказалась выполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения — исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить компенсацию в размере 10 400 евро осужденному из Волгоградской области Владимиру Пасикову, который пожаловался на нечеловеческие условия в исправительной колонии №9, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Суд вынес сегодня решение по делу нескольких осужденных, которые отбывали заключение в учреждениях Волгоградской и Свердловской областей. Заявитель из Волгоградской области, Владимир Пасиков, заявлял в своей жалобе в ЕСПЧ, что три с половиной года отбывал наказание в колонии № 9, где в камерах находилось слишком много людей - на одного осужденного приходилось всего 1,2 квадратных метра площади, также в камерах была "неадекватная температура", остуствие свежего воздуха, недостаточное освещение, отсутствие физической активности на свежем воздухе, указано в пресс-релизе на сайте суда. ЕСПЧ признал нарушение статьи о запрете пыток и назначил Пасикову компенсацию в 10400 евро.

В своей жалобе во Фроловский районный суд Пасиков ранее указывал, что в период отбывания наказания он проживал в бараках, где содержалось не менее 100 человек. В помещении было слабое освещение, отсутствовала принудительная вентиляция, на стенах имелась плесень. Многие осужденные курили в помещении. "Отсутствовал душ, горячая вода, холодное водоснабжение было нерегулярным. Баня в ФКУ ИК-9 была общая, для каждого отряда установлена очередность, однако, в зимний период там невозможно было купаться, поскольку отсутствовало отопление. Заменить изношенное постельное белье, на новое не было возможности, в связи с его отсутствием", - указано в документе.

Пасиков просил районный суд признать эти условия унижающими человеческое достоинство и назначить ему компенсацию в 600 000 рублей, однако районный суд 10 декабря 2020 года отказал ему, указано в решении, опубликованном на сайте суда.

Волгоградский областной суд в итоге пересмотрел решение районного суда и в июле 2022 года назначил Пасикову компенсацию в 40 тысяч рублей, следует из решения, размещенного на сайте суда.

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