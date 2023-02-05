Новочеркасский депутат лишен мандата за акции иностранной компании

05 февраля 2023, 05:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новочеркасская городская дума лишила депутата от КПРФ Владимира Рахнянского мандата за счета в иностранных банках и акции компании Tesla, принадлежащие его бывшей жене.

Решение о лишении мандата было принято после того, как управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области проверило декларации депутатов за 2020 год.

Нарушения были найдены у 13 депутатов из 25, но мандата лишен лишь Рахнянский, пишет 4 февраля 1rnd.ru.

Поводом для решения стали счета в иностранных банках и акции компании Tesla, принадлежащие бывшей супруге Рахнянского. Таким образом депутат нарушил федерального закона № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". На момент подачи декларации в 2020 году супруги Рахнянские состояли в браке, но вскоре развелись, сообщает "Привет-Ростов".

В сентябре 2023 года - в единый день голосования - состоятся довыборы на освободившееся место по избирательному округу №4, информирует 161.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2018 года пять депутатов городской думы Шахт были лишены мандатов за сокрытие доходов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.