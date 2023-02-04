Обманутые дольщики провели одиночные пикеты в Краснодаре

04 февраля 2023, 11:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько обманутых дольщиков ЖК "Кларисса" провели одиночные пикеты около администрации Краснодара с требованием решения проблемы недостроенного комплекса. Руководство городского департамента строительства пообещало им личную встречу.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики жилого комплекса (ЖК) "Кларисса" в Краснодаре, который строится уже 20 лет, ранее неоднократно проводили акции протеста. Так, 27 августа 2022 года в одном из зданий ЖК дольщики разместили баннер. Они назвали его "Памятником бездействия властей". В сентябре 2022 года дольщики провели серию одиночных пикетов у здания администрации Краснодарского края. 21 декабря 2022 года стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Жилой комплекс "Кларисса", расположенный в Краснодаре по улице Кубанская Набережная, возводится с 2002 года, его готовность оценивается в 95%, однако до сих пор его не сдали в эксплуатацию. Чиновники ранее связали проблему с завершением строительства дома с банкротством застройщика, передал 11 марта 2020 года KrasnodarMedia.su.

Несколько дольщиков ЖК "Кларисса" провели 3 февраля около здания администрации Краснодара одиночные пикеты, требуя решения проблемы недостроенного жилого комплекса. Протестующие проводили пикеты на расстоянии друг от друга, чтобы к ним не возникли вопросы у полицейских, передал 24krasnodar.ru.

"Вокруг нашего дома слишком много каких-то "темных" историй. Приходил инвестор, который должен был достроить. Но из-за того, что земельный участок, выделенный под строительство ЖК, был обрезан, как мы считаем, за счет незаконного строительства частного дома, площадь застраиваемого участка уменьшилась, и теперь инвестору там нельзя строить запланированные дома", – привел 3 февраля "Блокнот Краснодар" слова дольщика Сергея, который вышел на пикет.

"В 2019 году на этом месте, вместо того, чтобы стояли 6, 7 и 8 блок-секции жилого комплекса "Кларисса" внезапно построился этот "черный" дом, как мы его называем", – сказала дольщица Любовь, имея ввиду частный дом, возведенный рядом с ЖК.

"После 6 лет наблюдения за всеми уровнями власти у меня сложилось впечатление, что к этому месту никого не хотят подпускать. Просто не хотят достроить. И вот это безобразие, которое там творится в виде трущоб", – указал еще один дольщик Александр, который также вышел на пикет.

Дольщики были вынуждены выйти на пикеты, так как у них больше нет иного способа привлечь к своей проблеме внимание властей, добавил он. "Нас никто не слушает, с нами не хотят говорить, нас постоянно обманывают", – подчеркнул пикетчик.

Результатом одиночных пикетов стало то, что заместитель директора департамента строительства Краснодара Александр Мадовский пообещал дольщикам, что проведёт с ними личную встречу, отметило издание.

Напомним, дольщики ЖК "Кларисса" ранее пытались сами найти инвестора, который сможет достроить его. По плану жилой комплекс должен был состоять из семи секций. Застройщик, ООО "Кларисса", до 2013 года сдал в эксплуатацию секции № 1-3, секция №14 заселена, но так и не введена в эксплуатацию. Секция №4 находится в состоянии 95% готовности – осталось установить лифты, подключить горячее водоснабжение, закончить штукатурные работы, завершить отделку подземной парковки. Секция №5 находится на начальном этапе строительства. К возведению шестой секции застройщик не приступал, а на месте, где ее планировалось строить, находится частный дом, сообщило в мае 2022 года ИА KrasnodarMedia.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.