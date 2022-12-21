Бастрыкин отреагировал на жалобу краснодарских дольщиков

21 декабря 2022, 07:50

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Собственники квартир в ЖК "Кларисса" в Краснодаре не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию, пожаловались дольщики. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре дольщики, которые почти 20 лет не могут добиться окончания строительства ЖК "Кларисса" в Краснодаре, провели серию одиночных пикетов у здания администрации Краснодарского края. Ранее, 27 августа, на одном из зданий ЖК "Кларисса" дольщики разместили баннер и назвали его "Памятником бездействия властей".

Ранее дольщики пытались сами найти инвестора, который сможет достроить комплекс. По плану жилой комплекс должен был состоять из семи секций. Застройщик, ООО "Кларисса", до 2013 года сдал в эксплуатацию секции № 1-3, секция №14 заселена, но так и не введена в эксплуатацию. Секция №4 находится в состоянии 95% готовности - осталось установить лифты, подключить горячее водоснабжение, закончить штукатурные работы, завершить отделку подземной парковки. Секция №5 находится на начальном этапе строительства, к возведению шестой секции застройщик не приступал, а на месте, где ее планировалось строить, находится частный дом, сообщило в мае ИА KrasnodarMedia.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Краснодарскому краю представить доклад по информации в обращении инициативной группы дольщиков, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дольщики пожаловались на то, что в Краснодаре 20 лет назад 56 семей вложили свои деньги в строительство квартир в 15-этажном жилом комплексе «Кларисса».

"Часть секций дома была сдана в эксплуатацию, другая часть не построена, остальные практически достроены, но в эксплуатацию не сданы по сегодняшний день. В 2013 году застройщик был объявлен банкротом. На многочисленные обращения дольщиков к властям о подключении практически готового дома к коммуникациям и сдаче в эксплуатацию уже готовой секции люди получают формальные отписки", - говорится в сообщении, размещенном поздно вечером 20 декабря на сайте ведомства.

Краевое управление СКР, по состоянию на 07.48 мск, не прокомментировало на своем сайте поручение главы комитета.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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