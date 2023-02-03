Суд отказался освободить азербайджанского активиста Гусейнова

03 февраля 2023, 23:59

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе решение об аресте члена партии Народного фронта Азербайджана Анара Гусейнова на 30 суток. Активист назвал свой арест политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 20 января тысячи жителей Баку в годовщину ввода советских войск в Азербайджан посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв тех событий. После шествия был задержан, а затем арестован на 30 суток член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов, обвиненный в хулиганстве и неподчинении полиции. 24 января стало известно, что по обвинениям в неподчинении полиции также на 30 суток арестован другой активист ПНФА, Ровшан Сафаров. 30 января защита обжаловала арест Гусейнова и Сафарова.

Арест обоих активистов поставил в затруднительное положение их семьи, коллеги по партии собрали для их родных денежную помощь, сообщили ранее "Кавказскому узлу" в ПНФА.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу на арест Анара Гусейнова. Активист во время заседания заявил, что не совершал вменяемых ему правонарушений, сообщил адвокат оппозиционера Немат Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

«Гусейнов сказал, что 20 января на шествии к Аллее шехидов он выразил возмущение тем, что сотрудники полиции чинили препятствия организованному проходу активистов ПНФА. При этом его задержали совершенно в другом месте после шествия и там его схватили лица в штатском, которые не представились, поэтому о «неподчинении полиции» не может быть и речи. Хулиганских действий также не было. Анар сказал, что его арест имеет политические мотивы. Мы просили суд допросить очевидцев задержания Гусейнова, но суд отклонил ходатайство», - рассказал защитник.

В суде первой инстанции у активиста не было адвоката даже по назначению, что само по себе является грубым нарушением прав задержанного, отметил адвокат. «К сожалению, апелляционный суд не принял во внимание показания Гусейнова и доводы защиты. Он оставил в силе решение об аресте, причем никак не мотивировал свое решение. Нам просто объявили, что решение суда первой инстанции решено «оставить в силе», - добавил Керимли.

По административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией, поэтому механизмы обжалования исчерпаны. Жалоб на условия содержания в изоляторе для административно арестованных у Гусейнова нет.

«Но Анар Гусейнов сказал мне после суда, что намерен далее обращаться в ЕСПЧ. Мы будем готовить заявление в Страсбургский суд хотя бы для признания неправомерности ареста и выплаты активисту компенсации в будущем. Недовольство условиями связано только с качеством пищи, подаваемой там, и запретом приносить заключенным еду из дома, однако эта проблема для всех арестантов», - заключил адвокат.

В Бакинском апелляционном суде "Кавказскому узлу" подтвердили, что решение об аресте Гусейнова оставлено в силе. Дата заседания по жалобе на арест Ровшана Сафарова пока не назначена.

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