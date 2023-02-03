Защита потребовала обследования Бахтияра Гаджиева

03 февраля 2023, 17:16

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Адвокаты Бахтияра Гаджиева, который 26-й день продолжает голодовку в бакинском СИЗО, заявили об ухудшении его состояния и направили в Пенитенциарную службу и главное медицинское управление обращения с просьбой допустить к нему для проведения обследования профессора Адиля Гейбуллу.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева. Апелляционный суд оставил в силе это решение. За время голодовки состояние Гаджиева ухудшилось, но в изоляторе он не получает надлежащей медпомощи, настаивает его защита. Защита также подала апелляцию на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест. На 25-е сутки голодовки Гаджиев попросил организовать ему встречу с представителями Международного комитета Красного Креста. Состояние Гаджиева близко к критическому, его нужно срочно госпитализировать, заявили после встречи с активистом его адвокаты.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Активист Бахтияр Гаджиев 26-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1 с требованием своего освобождения, сообщил его брат Вугар Гаджиев после телефонного разговора с активистом 3 февраля.



"Бахтияр старался убедить меня в том, что с ним ничего серьезного не происходит - есть головокружение, вялость, потемнение в глазах, и все. Понятно, что ему очень плохо он так говорил, чтобы не расстраивать меня Однако по тихому, едва слышному голосу, прерывистой, порой путанной речи ясно, что ему совсем плохо. Адвокаты рассказывают, что Бахтияр в тяжелом состоянии, у него происходят обмороки, сильные мышечные боли", - рассказал Вугар.Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвоката Джавада Джавадова сегодня не пустили к подзащитному. "Сегодня была моя очередь посетить Бахтияра. Но меня не пропустили туда. Дело в том, что из-за пандемии адвокатов пропускают только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Результат моего теста сегодня вышел очень поздно", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня адвокаты направили коллективные обращения в Пенитенциарную службу и Главное медицинское управление Минюста, рассказал Джавадов. "Мы указали, что Бахтияр Гаджиев в совокупности уже проводит 40 суток голодовку. Две недели он голодал в декабре, потом через десять дней он возобновил голодовку и уже 26 дней отказывается от приема пищи. Длительная голодовка уже вызвала у него серьезные проблемы со здоровьем. У него случаются обмороки, головокружения, уровень сахара в крови существенно ниже нормы, кровяное давление постоянно низкое, возникли боли в сердце, желудке, почке. Он в критическом состоянии, в любой момент может впасть в кому. Мы просим допустить к Бахтияру врача, профессора Адиля Гейбуллу, чтобы он обследовал нашего подзащитного м на основе его выводов было обеспечено оказание Бахтияру качественной медицинской помощи", - рассказал Джавадов.

В ходе предыдущей голодовки профессор Гейбулла уже посещал Гаджиева и по его назначению активисту поставили капельницы, добавил он. Помимо Джавадова петицию подписали адвокаты Бахтияр Гаджиев (тезка и однофамилец активиста - Прим. "Кавказского узла"), Зибейда Садыгова, Эльчин Садыгов, Немат Керимли, Фахраддин Мехтиев и Ровшана Рагимли.

Профессор Адиль Гейбулла сказал корреспонденту "Кавказского узла", что готов обследовать Гаджиева и оказать ему необходимую медицинскую помощь. "Если мне предоставят возможность, я пойду к Бахтияру Гаджиеву. Но вопрос моего посещения должен решаться государственными структурами", - подчеркнул доктор.

Международная правозащитная организация Freedom Now выразила глубокое беспокойство состоянием Гаджиева и обращением с ним в заключении. "15 декабря 2022 года Гаджиев объявил голодовку, из-за чего у него возникли проблемы со здоровьем. Когда он предстал перед судом 20 декабря, свидетели описали его как очень слабого. Предположительно, власти пытались заставить Гаджиева прекратить голодовку, лишая его сна, помещая в камеру без надлежащего отопления, заставляя спать на полу в антисанитарных условиях и ограничивая его контакты с адвокатами и внешним миром. Гаджиев прекратил голодовку 29 декабря, но 9 января 2023 года повторно начал ее. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Кроме того, суд продлил срок его предварительного заключения до 28 февраля", - сказано в заявлении организации.

За последнее десятилетие Гаджиев неоднократно подвергался преследованиям со стороны правительства за свою деятельность, напомнили правозащитники.

"18 мая 2011 года азербайджанский суд признал Гаджиева виновным в уклонении от призыва в армию — обвинения, которые многие считают местью за его мирную продемократическую деятельность, — и приговорил его к двум годам лишения свободы. 4 июня 2012 года Верховный суд Азербайджана постановил досрочно освободить Гаджиева после 15 месяцев содержания под стражей. В апреле 2022 года Гаджиев был похищен возле своего дома в Баку. После освобождения он утверждал, что правительство организовало его похищение и что похитители убеждали его отказаться от обвинений против министра внутренних дел", - сказано в заявлении от 2 февраля, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев о состоянии Гаджиева, ограничившись повторением того, что он находится в санчасти СИЗО под наблюдением медиков.

Представители Главного медицинского управления Минюста оказались не доступны для комментариев.

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