Военный из Краснодарского края убит на Украине

03 февраля 2023, 15:42

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Сержант Вячеслав Кравченко погиб на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 83 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Росгвардии Роберт Берикишвили стал 82-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сержант Вячеслав Кравченко погиб на Украине. В зону военной операции он отправился в августе, погиб в октябре, сообщила администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале. У Вячеслава остались жена и двое детей, ему был 31 год, указано в сообщении от 27 января.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 83 жителей Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 15.20 мск 3 февраля января сообщили о гибели на Украине не менее 1286 жителей юга России, в том числе 751 жителя СКФО и 535 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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