Подтверждена гибель на Украине росгвардейца из Анапы

24 января 2023, 22:36

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Ефрейтор Росгвардии Роберт Берикишвили погиб на Украине в марте 2022 года, сообщила сегодня мэрия Анапы. С начала военной операции на Украине власти власти подтвердили гибель там не менее 82 уроженцев Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 16 января администрация Тимашевского района сообщила о гибели на Украине четырех военных, общее число погибших участников военной операции из Краснодарского края, о которых информировали силовики и власти, достигло 81.

Ефрейтор национальной гвардии 22-летний Роберт Берикишвили погиб 11 марта 2022 года, посмертно он награждён орденом Мужества. Сегодня в Анапе открыт мурал с портретом Берикишвили близ Анапского индустриального техникума, где он учился. По окончании учебы, Роберт отправился служить в Росгвардию, ему было 22 года, указано в сообщении в Telegram-канале мэрии Анапы.

Ранее о гибели Берикишвили сообщалось в социальных сетях.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.430 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1232 жителей юга России, в том числе 725 жителей СКФО и 507 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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