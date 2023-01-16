Данил Мухин. Стоп-кадр видео из ТГ-канала Андрея Палия от 16.01.2013, https://t.me/avpaliy76/4228.

16 января 2023, 22:20

Четыре жителя Тимашевского района погибли на Украине

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Данил Мухин, Александр Карлов, Никита Огоньков и Юрий Шарий погибли на Украине, сообщил сегодня глава Тимашевского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 81 жителя Кубани.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Лаврушин стал 77-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Данил Мухин погиб на Украине, сегодня его родным передан Орден Мужества, сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий.

Ранее такие же ордена переданы родственникам  Александра Карлова, Никиты Огонькова, Юрия Шария, написал сегодня Палий в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне специальной военной операции на Украине не менее 81 военного из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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