Волгоградские чиновники проигнорировали право сироты на жилье

02 февраля 2023, 10:27

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Студентка из Волгограда Дарья Кульбачная, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники не предоставляют ей положенное по закону жилье, несмотря на решение суда. Следователи отчитались о начале проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", сироты из Волгограда и Волгоградской области регулярно жалуются на нарушение чиновниками их жилищных прав. Так, 29 января жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая является сиротой, пожаловалась, что власти на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

Видео, на котором жительница Волгограда Дарья Кульбачная пожаловалась, что чиновники не представляют ей жилье, было опубликовано 1 февраля на YouTube-канале "Блокнот Волгоград".

По словам Кульбачиной, ранее суд вынес решение, чтобы власти обеспечили ее жильем. "Мне 20 лет, <…> В 18 лет мне положено жилье, я осталась сиротой, без попечения родителей. 11 августа 2021 года я получила исполнительный лист на руки, с этим исполнительным листом я пошла к судебным приставам. Прошел год. Я ходила к ним на запись, меня не приглашали ни в кабинет, ничего", – сказала девушка.

"То есть, прошел год, и действий никаких нет", – уточнила она.

Месяц назад Кульбачная написала жалобу в прокуратуру и, по ее словам, результатов также нет. "Мне в этом году 21, и я до сих пор не могу получить свое жилье. <…> Помогите, пожалуйста, просто я уже не знаю к кому обратиться", – подчеркнула она.

Девушка подчеркнула, что для нее единственным жильем является студенческое общежитие.

Следователи начали проверку после жалобы Дарьи Кульбачной на нарушение её жилищных прав, сообщил Следком. "Проверяются все изложенные доводы в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, по факту злоупотребления полномочиями при реализации жилищных прав детей-сирот", – сообщило ведомство 1 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела, сказано в сообщении.

Эта запись на странице Следкома в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны более 138 тысяч пользователей, на 09.45 мск 2 февраля набрала 105 отметок с реакцией пользователей и 30 комментариев.

"И это ведь не единичный случай по стране, с детьми-сиротами! У них ведь кроме должностных лиц никого нет... Надо это учитывать и иметь в виду", – отметил Лев Львович.

"А сколько этих детей по всей стране? Они пишут годами чиновникам, в прокуратуру, а им в ответ тонны отписок. Кого обслуживают органы?" – задалась вопросом Natalya Kuzmina.

Сотрудник информационного центра Следкома предложил комментаторам изложить известные им факты нарушения прав жителей.

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