Продмаг в Новороссийске убрал с вывески радугу после гомофобной жалобы

01 февраля 2023, 11:05

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Руководство магазина в Новороссийске заменило изображение на вывеске после того, как посетитель усмотрел в ней признаки пропаганды ЛГБТ и обратился в полицию. Пользователи Telegram сочли реакцию посетителя неадекватной и упрекнули предпринимателя за решение сменить вывеску.

Владелец продуктового магазина в Новороссийске сменил вывеску торговой точки после претензий посетителя, который возмутился радугой на логотипе магазина, посчитал ее пропагандой ЛГБТ и написал заявление в полицию, сообщила 31 января "Наша газета Новороссийск".

Полицейские осмотрели вывеску и опросили персонал. Несмотря на то, что вывеска не имеет ничего общего с символикой ЛГБТ, руководство магазина решило ее убрать, хотя магазин работал под этим логотипом около 20 лет, пишет издание.

Представители предпринимателя пояснили, что раньше у посетителей не было претензий к логотипу, а ситуация, по их мнению, изменилась после принятия в 2022 году закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Публикация об инциденте размещена также в телеграм-канале издания, к 11.03 мск под ней опубликовано 10 комментариев. Их авторы сочли неадекватной реакцию посетителя магазина. "Какой же бред", - осудил посетителя, в частности, Danil. "У людей жижа вместо мозгов", - высказал мнение Алексей Гафнер. "Не стоило идти на поводу у придурков!" – заочно обратилась к владельцу магазина Светлана.

"Вот как раз его надо на это проверить, больше всего возмущаются латентные в этом вопросе, их подсознательное толкает на конфликт", - написала Ирина. "Латентный [гомосексуал]", - предположил и А М.

"Нормальные хозяева, адекватные и приветливые... Жила раньше по соседству. Они начинали с маленького ларечка, прежде чем сделать сеть "Радуги". Это [посетителя] надо проверить на психику", - написала Людмила Осипова.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в похожих на женские образах. После резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина.

ЛГБТ-пропаганда, согласно постановлению Конституционного суда от 2014 года, - это целенаправленное распространение информации, призывающей к формированию у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, пояснил тогда "Кавказскому узлу" юрист Максим Оленичев.

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