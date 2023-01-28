28 января 2023, 04:06

Антитеррористический режим продлен в Темрюкском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Краснодарского края продлили до 10 февраля в Темрюкском районе высокий уровень террористический опасности, введенный после взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября 2022 года, в день взрыва на Крымском мосту. После этого он неоднократно продлевался, последний раз - до 27 января.

Существуют три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября 2022 года администрация Кубани на своем сайте.

Власти Краснодарского края вновь продлили "желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе, на этот раз - до 20.00 мск 10 февраля. Распоряжение об этом подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

В распоряжении, опубликованном в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, отмечается, что высокий уровень террористической угрозы установлен "в связи с полученной от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению".

В распоряжении рекомендуется жителям района обращать внимание на подозрительных граждан, автомобили и предметы, содействовать правоохранительным органам, воздержаться от посещения мест массового пребывания и носить с собой документы.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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