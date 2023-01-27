27 января 2023, 10:37
Житель Северной Осетии погиб на Украине
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Боец ЧВК "Вагнер" Сослан Джикаев погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 131 жителя Северной Осетии.
"Кавказский узел" писал, что Маирбек Беджисов стал 130-м жителем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтверждена официально.
Житель Пригородного района Сослан Джикаев участвовал с специальной военной операции на Украине в составе ЧВК "Вагнер". Он погиб, сообщил 25 января в своем Telegram-канале глава Пригородного района Алан Гаглоев.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 131 жителя Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.20 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 1246 жителей юга России, в том числе 732 жителей СКФО и 514 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"