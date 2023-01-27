Житель Северной Осетии погиб на Украине

27 января 2023, 10:37

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Боец ЧВК "Вагнер" Сослан Джикаев погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 131 жителя Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Маирбек Беджисов стал 130-м жителем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Житель Пригородного района Сослан Джикаев участвовал с специальной военной операции на Украине в составе ЧВК "Вагнер". Он погиб, сообщил 25 января в своем Telegram-канале глава Пригородного района Алан Гаглоев.