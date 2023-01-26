Маирбек Беджисов. Скриншот https://t.me/pravober/2772

26 января 2023, 18:50

Житель Северной Осетии погиб на Украине

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Маирбек Беджисов погиб в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 130 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что администрация Моздокского района 25 января сообщила о гибели Тимура Шошукова и Дениса Чалова, общее число уроженцев Северной Осетии, гибель которых подтверждена официально, достигло 129.

Уроженец Беслана Маирбек Беджисов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 130 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.20 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 1246 жителей юга России, в том числе 732 жителей СКФО и 514 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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