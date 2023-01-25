Два жителя Северной Осетии погибли в военной операции на Украине

25 января 2023, 22:25

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Жители Северной Осетии Тимур Шошуков и Денис Чалов погибли в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель в ней как минимум 129 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сослан Гутиев стал 127-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Тимур Шошуков и Денис Чалов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Чалов родом из Моздока, ему было 30 лет. Шошуков - уроженец села Предгорного, ему было 36 лет, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 129 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.20 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 1239 жителей юга России, в том числе 730 жителей СКФО и 509 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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