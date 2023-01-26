Суд оставил в силе решение о штрафе Тамаре Гродниковой

26 января 2023, 20:23

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Советский районный суд Волгограда признал сегодня законным решение мирового судьи, который обязал активистку Тамару Гродникову выплатить 40 тысяч рублей за неуплату ранее назначенного штрафа по статье о дискредитации армии. Гродникова рассказала, что деньги на оплату штрафа собраны, но она будет вынуждена просить о рассрочке.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты в Волгограде, выступая, в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте 2022 года Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и обжаловала решение суда, но областной суд 2 июня 2022 года оставил в силе решение о штрафе. Сумма штрафа оказалась эквивалентна трем пенсиям активистки. 6 июля 2022 года Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине. 20 декабря 2022 года мировой суд назначил Гродниковой штраф в 40 тысяч рублей за неуплату административного штрафа по статье о дискредитации армии, теперь она должна выплатить 70 тысяч рублей в течение двух месяцев. Гродникова указала, что просила суд о рассрочке, так как ее пенсия составляет лишь 11 тысяч рублей, и намерена обжаловать решение судьи.

Сегодня состоялось заседание Советского районного суда Волгограда по апелляционной жалобе гражданской активистки Тамары Гродниковой на решение мирового суда, который оштрафовал ее на 40 тысяч рублей за неуплату административного штрафа в срок. Суд оставил решение мирового судьи в силе.

"В апелляционной жалобе я просила передать дело на новое рассмотрение. Я полагаю, что решение мирового судьи вынесено с нарушением моих прав. Оно является незаконным, в связи с чем подлежит отмене. При вынесении обжалуемого решения мировым судом было нарушено мое право на справедливое судебное разбирательство и состязательность сторон", - сказала Тамара Гродникова корреспонденту "Кавказского узла"

Она пояснила, что о заседании мирового суда ее предупредили всего за пару минут до его начала, она не могла подготовиться к заседанию или найти адвоката. При этом, по ее словам, судебный пристав перед заседанием в декабре просил ее объяснить, почему она не выплатила штраф по статье о дискредитации российских военных. Гродникова объяснила, что сумма штрафа, даже с ранее предоставленной рассрочкой (на три месяца), практически равна сумме ее ежемесячного дохода, и, таким образом, выплата штрафа лишала ее права на жизнь, "так как на оставшуюся сумму (чуть более тысячи рублей в месяц) прожить невозможно".

Суд указал сегодня, что рассмотрение дела мировым судьей в день визита к приставу не является основанием для пересмотре и что по таким делам, действительно после визита к судебному приставу мировой суд может состояться в тот же день, когда судебный пристав оформил протокол, рассказала Гродникова.

По ее словам, в суде ей пояснили, что двухмесячный срок, в который она должна выплатить штрафы, исчисляется с сегодняшнего дня.

Гродникова рассказала, что после того, как ей был назначен штраф по дискредитации, активисты "откликнулись на ситуацию". "Деньги на штраф были собраны очень быстро. Однако в тот период у меня случилось новое несчастье, - возникли серьёзные проблемы с сердцем. Мне впервые был установлен диагноз - ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма и гипертония", - указала активистка.

Гродникова предполагает, что ее тяжелое физическое состояние было спровоцировано неоднократными задержаниями на одиночных пикетах. Позже по всем этим пикетам полиция не обнаружила каких-либо нарушений с ее стороны, о чем и сообщили письменно, заметила Тамара Гродникова. "Но организм отреагировал на стресс заболеванием. Я думаю, это именно реакция на стресс, так как в дальнейшем я решила временно не выходить на пикеты, и нарушение сердечного ритма (которое возникало при задержаниях), равно как скачки давления прекратились. Так вот, собранные общественностью деньги для выплаты штрафа, я потратила на приобретение кондиционера, каюсь. Но без него в жару в нашей полосе с заболеванием сердца обойтись невозможно", - объяснила женщина.

По ее словам, позже Гродникова узнала, что ожидание решения кассационного суда не являются основанием для отсрочки назначенного ей платежа. "Хотя общеизвестно, что после отмены штрафа вышестоящей инстанцией, возврат денег проходит очень лениво и с большими хлопотами. Я думаю, неправильно требовать выплату штрафа, если Верховным судом не принято окончательное решение. Кассационный суд все еще не отреагировал на мое заявление, однако я по сегодняшний день убеждена в незаконности принятого решения по статье о дискредитации армии. Я надеюсь, что буду оправдана российским судом. Но если это не случится, то на мою жалобу ЕСПЧ, несомненно, даст положительный ответ", - отметила собеседница.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения — исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

40 тысяч рублей - пенсия активистки за четыре месяца, напомнила она "То есть, все вернулось на круги своя, только стало еще хуже. По российскому законодательству, эти 40 тысяч надо выплатить за два месяца. А именно, из моего ежемесячного дохода на 2023 год чуть более 11 тысяч рублей, я должна ежемесячно выплачиваю по 20 тысяч рублей. То есть, в два раза больше, чем имею. Я уже решила плюнуть на все и попроситься в тюрьму. Лучше отсижу 15 суток, - подумала. Единственная помеха то, что после операции на ЖКТ мне требуется домашнее, диетическое питание. Тем не менее, собирала узелок. Но мне предложили помощь", - рассказала Гродникова.

Волонтеры через социальные сети собрали необходимую для выплаты штрафа сумму. Половину штрафа женщина выплатила. Вторую половину она намерена выплачивать частями, будет просить суд о рассрочке платежей.

Независимый юрист Сергей Иващенко указал, что в случае Тамары Гродниковой есть законные способы сократить размер назначенного судом административного штрафа, отсрочить его выплату или совсем его отменить.

Так, согласно части 2 статьи 31.5. Кодекса России об административных правонарушениях "Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания", суд может учесть ее тяжелое материальное положение. В этом случае уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Отменить выплату административного штрафа, по словам юриста, можно, воспользовавшись пунктами 1 и 2 статьи 24.5. Кодекса России об административных правонарушениях "Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении"

"Здесь лучше воспользоваться услугами адвоката, так как придется квалифицированно доказывать в суде, что в ваших действиях не было события и состава административного правонарушения", - заметил Сергей Иващенко.

Эксперт предложил и вариант, когда Гродникова может через суд уменьшить штраф до минимального, "если у нее имеются смягчающие обстоятельства". Такая возможность предусмотрена частью 2 статьи 4.1.Кодекса России об административных правонарушениях "Общие правила назначения административного наказания". К числу таких смягчающих обстоятельств закон относит "характер совершенного административного правонарушения, личность и имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность. "Согласно части 2.2 этой статьи, судья может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей. Это возможно, так как штраф Гродниковой превышает 10 тысяч рублей", - пояснил Иващенко.

Сергей Иващенко также назвал "вполне законными" действия Гродниковой по сбору средств на уплату административного штрафа, сославшись на статью 572 Гражданского кодекса России о договоре Дарения.

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