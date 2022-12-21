Суд назначил новый штраф волгоградской активистке

21 декабря 2022, 00:02

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Мировой суд назначил сегодня волгоградской активистке Тамаре Гродниковой штраф в 40 тысяч рублей за неуплату административного штрафа по статье о дискредитации армии, теперь она должна выплатить 70 тысяч рублей в течение двух месяцев. Гродникова указала, что просила суд о рассрочке, так как ее пенсия составляет лишь 11 тысяч рублей и намерена обжаловать решение судьи.

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка Тамара Гродникова неоднократно проводила одиночные пикеты в Волгограде, выступая в том числе с требованиями прекратить давление на независимые СМИ, освободить политзаключенных и с критикой в адрес властей. В марте Тамара Гродникова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии и обжаловала решение суда, но областной суд 2 июня оставил в силе решение о штрафе. Сумма штрафа оказалась эквивалентна трем пенсиям активистки. 6 июля Гродникова подала жалобу в кассационный суд на решение о штрафе. Она указала, что в плакатах, которые держала на пикете, говорилось лишь о блокировке СМИ и не высказывались мнения по поводу действий российских военных на Украине.

Мировой судья судебного участка №106 Советского судебного района Волгограда Сергей Болкунов рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный судебным приставом-исполнителем Советского районного отдела судебных приставов Волгограда в отношении Тамары Гродниковой. По решению суда, Гродникова была признана виновной неуплате штрафа в срок (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), так как "не уплатила в установленные законом сроки административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный постановлением судьи Центрального районного суда Волгограда от 17 марта 2022 года за нарушение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ". Мировой судья назначил ответчице административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Если же она не выплатит его в течение ближайших 60 суток – штраф будет удвоен, предупредил мировой судья. Он также сообщил, что вместо указанного наказания Гродниковой может грозить административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов (копия постановления суда имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Тамара Гродникова сообщила, что о суде узнала только сегодня за несколько часов до начала заседания.Она добавила, что не пользуется услугами адвоката и защитника.

"20 декабря на мой сотовый телефон позвонили из службы судебных приставов. Сказали, что имеется налоговая задолженность и что я вовремя ее не погасила. У меня действительно была небольшая задолженность. Сказали, что можно написать заявление о рассрочке, для этого надо явиться к ним. Я немедленно выехала. На месте у меня попросили паспорт и дали лист бумаги для заявления. Рассрочку удовлетворили сразу же. Затем пристав отвёл меня в другой кабинет и там передал мой паспорт сотруднику. Только теперь, при опросе, меня известили, что речь пойдет о моем неуплаченном штрафе по дискредитации российских вооруженных сил. То есть в телефонном разговоре пристав мне эту причину явки не озвучил. Это было для меня неожиданностью", - рассказала Гродникова.

Тамара сообщила, что приставы попросили ее объяснить причину неуплаты штрафа. В объяснении (так же как ранее в судах двух местных инстанций) она указала, что является пенсионеркой, что получает минимальную пенсию - чуть более 11 тысяч рублей. Ранее районный суд удовлетворил просьбу Гродниковой о рассрочке выплаты штрафа. Там ей объяснили, что согласно российскому законодательству рассрочка предоставляется не более чем на три месяца.

"Я пояснила приставу, что даже с учётом предоставленной мне рассрочки, мне надо было выплачивать по 10 тысяч рублей в течение трёх месяцев. Таким образом, на жизнь - питание и назначенное участковым врачом лечение хронических заболеваний мне должно было оставаться чуть более одной тысячи рублей. Прожить 30 дней на одну тысячу невозможно. А мне надо было так прожить три месяца, чтобы погасить штраф своевременно. Фактически, мне пришлось выбирать между уплатой административного штрафа и жизнью. Я выбрала жизнь", - возмутилась Тамара Гродникова.

По ее словам, после опроса приставом ее отвели в здание мирового суда, что также стало для нее "полной неожиданностью". Женщина там узнала, что судебное заседание состоится сейчас же. В зале заседаний находились судья, секретарь, судебный пристав и ответчица. Судья зачитал причину заседания - неоплата штрафа, и предложил Гродниковой дать объяснения.

"Я изъявила желание предоставить объяснение в письменной форме. В своём объяснении я указала, что считаю решение о назначении мне штрафа за дискредитацию незаконным, несправедливым и жестоким. Я указала, что на момент проведения мною одиночного пикета (штраф был назначен за эту акцию) я была твёрдо уверена, что в моих действиях нет состава правонарушения по указанной статье КОАП", - рассказала Гродникова.

Тамара заявила мировому судье, что она уверена в правомерности своих действий. Женщина считает, что на пикете она "выступала в защиту независимых СМИ, которые фактически все оказались заблокированы с начала спецоперации ВС РФ в Украине".

"Таким образом, российское население лишилось законной возможности задавать своему правительству вопросы по событиям в соседней стране. Закон запрещает нам, например, потребовать от правительства публичного объяснения во всех случаях, когда информация Минобороны России кардинально расходится с информацией, опубликованной в тех же независимых СМИ, которые теперь существуют можно сказать подпольно. Но ведь информация наших «подпольных» независимых СМИ совпадает с данными крупных международных изданий. Однако по российскому законодательству этого массива информации не существует для наших граждан. Мы не можем ее публично обсуждать, не можем на неё ссылаться и не можем по этой информации требовать от нашего правительства разъяснений. Это мучительно, это вызывает растерянность, беспомощность, стресс", - высказала свою позицию корреспонденту "Кавказского узла" собеседница.

В объяснении мировому судье Тамара Гродникова так же напомнила, что она не смогла выплатить штраф по причине "тяжёлого материального положения".

"Если бы я выполнила решение суда, то меня бы к концу срока не было в живых. Жить в течение трёх месяцев на одну тысячу невозможно, этой суммы не хватит даже на макароны. Я указала, что некоторое время назад перенесла сложную полостную операцию на ЖКТ (операция длилась четыре часа) и нуждаюсь в усиленном и качественном питании", - сказала Тамара Гродникова.

Она сообщила, что подаст апелляцию на решение мирового судьи. "Потом попрошу рассрочку и буду откладывать пенсию для выплаты штрафов", - ответила Тамара Гродникова.

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