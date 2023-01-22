Карабахские дети рассказали подробности инцидента в Лачинском коридоре

22 января 2023, 03:44

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Как писал "Кавказский узел", группа детей из числа тех, кто не мог попасть домой в Нагорный Карабах из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, вернулась домой 17 января на машинах российских миротворцев. На перекрытом участке дороги группа азербайджанских активистов проникла в машину и снимала детей на камеры, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит товаров, в аптеках не хватает лекарств, закрыты детсады и введены талоны на продукты. из-за блокировки трассы в Нагорный Карабах домой не могут вернуться около 270 детей. Министерство образования рапортовало, что для них разрабатываются дистанционные программы обучения. 8 января представитель Минобразования Нагорного Карабаха сообщила, что большинство детей из Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться домой и остались в Горисе, приняты в школу №1, а также музыкальный и медицинский колледжи.

Дети, которые 17 января вернулись из Гориса в Степанакерт, рассказали подробности инцидента с азербайджанскими активистами, перекрывшими Лачинский коридор.

Владимир вместе с друзьями жил в Горисе 37 дней. Однажды им позвонили и сказали, что у них 30 минут на сборы, так как они возвращаются в Степанакерт. «Мы настолько были счастливы, что даже не спросили, как, на чем и с кем едем. В 18 часов выехали из Гориса», - рассказал он

В комментарии CivilNet Владимир рассказал, что, когда азербайджанцы вошли в машину, все отошли назад, к задним сиденьям, и они не видели, что у вошедших в руках, камеры не были видны. «Они кричали, а мы ничего не понимали, что кричат. Думали, все, что угодно с нами может случиться», - рассказал он.

По его словам, одна из девочек, которая сидела с ним рядом, потеряла сознание. После этого начался переполох, все кричали.

Сергей рассказал, что возле Шуши их машины остановили. Приблизительно полчаса не пропускали. Потом им дали проехать, но через 100 метров азербайджанцы остановили машины. «В машину азербайджанцы вошли с криками, возможно, чтоб напугать», - рассказал он.

Алекс рассказал, что в машину вошли несколько азербайджанцев и стали снимать на камеры. «Остальные ходили вокруг машины, били по окнам, что-то кричали на своем языке, пытались тоже войти в машину, но их не пускали. Миротворцы с трудом вывели азербайджанцев из машины», - рассказал CivilNet подросток.

По его словам, но и после этого их продолжали внимать на камеры. «Одной рукой я прикрыл лицо, чтобы не снимали, другой держал нож в кармане – на тот случай, если дело дойдет до критической точки и мне придется защищать находящихся в машине других детей, девочек», - признался он.

После того, как им удалось проехать этот участок, машину вновь остановили. На этот раз вошли российские миротворцы, чтобы проверить, нет ли в машине каких-то взрывоопасных предметов.

Карабахские дети очень скучают по дому и родным

21 января центр «Дизак-Арт» в Ереване, основанный беженцами из Гадрута, организовал театрализованное представление для детей, которые не могут вернуться домой в Нагорный Карабах.

В труппе из 17 человек в основном дети, которые не смогла вернуться в Нагорный Карабах - это учащиеся Степанакертской музыкальной школы, Школы искусств, спортсмены.

По словам руководителя кружка песни и театра Степанакертского Детско-юношеского творческого центра Анаит Габузян, в Ереван они привезли детей на один день. «День был очень насыщенный. Сразу на следующий день должны были вернуться. Дети даже не выспались, они говорили, вот бы еще один день остаться в Ереване и немного отдохнуть. На утро мы сели в машину и хотели уже выехать из Еревана, нам позвонили, сказали, что коридор азербайджанцы перекрыли», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Габузян, сначала все думали, что блокада не продлится долго. Дети из Нагорного Карабаха остаются в той же гостинице, в которой поселились по приезду в Ереван, все затраты взял на себя фонд "Апрелу". «В первые два дня они были рады, что задержались в Ереване, но затем начали переживать. Эти дети прошли 44-дневную войну, и у них есть все основания для беспокойств», - отметила Анаит Габузян.

По ее словам, дети находятся на постоянной связи с родителями, которые успокаивают их разными рассказами, но они понимают, что все это говорится для того, чтобы их успокоить. Габузян отметила, что дети несмотря ни на что хотят вернуться домой. «Лично я бы проехала мимо азербайджанцев, но категорически не хотела бы, чтобы дети сталкивались с ними», - добавила она.

Габузян также рассказала после осенней войны 2020 года обещала себе, что не будет выезжать из Нагорного Карабаха, "чтобы не проехать мимо азербайджанцев, стоящих на обочине дороги возле Шуши". "Сколько бы из Армении меня ни приглашали – на мероприятие, свадьбу и так далее - я отказывалась ехать. На этот раз меня уговорили, и вот попали в такую историю», - посетовала она.

Инга Лалаян приехала вместе с детьми на "Евровидение-2022" в Ереван в качестве сопровождающей. Она призналась корреспонденту "Кавказского узла", что жить в состоянии ожидания, когда же можно будет вернуться домой, очень сложно. По ее словам, после того, как группа детей из Гориса смогла вернуться домой, дети воодушевились, собрали чемоданы в ожидании, что и им будет предоставлена такая возможность.

«Наши дети в курсе, что случилось с группой из Гориса, когда их остановили азербайджанцы, начали провоцировать и снимать на камеру. Но даже этот случай детей не останавливает, они хотят домой», - рассказала Лалаян.

Алекс каждый день общается со своей семьей по телефону и очень скучает по ним. Он слышал об инциденте с детьми, возвращающимися из Гориса, но, по его словам, «это его не останавливает».

«В Ереване нас очень хорошо приняли везде, я повезу отсюда множество приятных воспоминаний, но дом есть дом, я хочу домой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он знает, что в Нагорном Карабахе проблемы с продуктами, и перед отъездом он, если дадут такую возможность, планирует купить самое необходимое и повезти с собой в Степанакерт.

Армине рассказала, что очень хотела побыть в Ереване несколько дней, прогуляться по центру, «но не предполагала, что это настолько затянется».

«Это очень долгий срок. Я очень скучаю по своей семье, по дому, по Степанакерту, по своим друзьям. Я согласна, пусть у нас не будет газа, света, хлеба, но мы будем со своей семьей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она в курсе инцидента в Лачинском коридоре, с теми детьми поддерживает связь. «В нашей группе есть дети, которые боятся ехать мимо азербайджанцев, особенно после этого случая. Но мне все равно, будь, что будет, лишь бы я оказалась дома», - добавила она.

Лия призналась корреспонденту «Кавказского узла», что боится проезжать мимо азербайджанских активистов. «Но я не могу долго оставаться далеко от своей семьи. Я хочу домой, поэтому мне нужно как-нибудь преодолеть этот страх. Одно хорошо, что мы будем всей группой вместе, и если нас тоже повезут, будем держаться друг за друга», - сказала девочка.

Лия очень бы хотела купить продукты для своей семьи и повезти с собой, но она думает, что в машине вряд ли будет место. «Мы приехали в Ереван на один день и, соответственно, с минимумом вещами. Но разные благотворители нам купили много одежды, что займет слишком много места в машине», - отметила она.

«Когда я вернусь домой, в первую очередь я обниму своих родных. Я соберу всех своих близких, и мы поедем в нашу деревню поведать дедушку», - добавила Лия.

Эльга считает, что если первую группу детей провели через коридор, то и их могут вернуть домой. Она уверена, что, если их будет сопровождать Красный Крест, то никаких провокаций не будет. «Еще мы договорились, там, где увидим провокацию азербайджанцев, развернемся и вернемся обратно», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, она считает, что шум из-за инцидента с первой группой детей на дороге был поднят громкий, поэтому азербайджанцы не захотят повторить то же самое. «В Арцахе (Нагорном Карабахе) нет ни света, ни газа, в нашем доме очень холодно, поэтому моя семья поехала в деревню к бабушке и дедушка, где есть дрова, печка и тепло. И я тоже, когда вернусь в Арцах (Нагорный Карабах), сразу поеду в деревню», - отметила она.

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