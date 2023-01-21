Суд обязал больницу в Дербенте устранить нарушения прав инвалидов

21 января 2023, 09:30

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Дербентский горсуд обязал руководство местной больницы установить на входах двух отделений и семи медпунктов пандусы, признав, что их отсутствие нарушает права инвалидов, сообщила прокуратура. Комментаторы в соцсети призвали ведомство чаще проводить в Дагестане проверки медучреждений.

По данным прокуратуры Дагестана, в результате проверки выяснилось, что руководство Дербентской центральной городской больницы (ЦГБ) не установило на входе в здание детской поликлиники №3 пандусы, что нарушает права инвалидов.

"Аналогичные нарушения выявлены и в поликлинике №4 Дербентской ЦГБ, а также при обследовании семи фельдшерско-акушерских пунктов Дербентского района", – сообщила прокуратура 18 января на своем сайте.

Ведомство обратилось с иском в Дербентский городской суд, который обязал руководство больницы обеспечить инвалидов беспрепятственным доступом в отделения и медпункты. "Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме", – сказано в сообщении.

На сайте Дербенской ЦГБ на 09.30 мск нет комментариев относительно сообщения прокуратуры.

Пост о том, что больница в Дербенте нарушила права инвалидов, был размещен 20 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Дербент24", на который подписаны более 52 тысяч пользователей. На 09.30 мск 21 января эта публикация набрала 12 отметок с реакцией пользователей и 15 комментариев.

"Чаще бы прокуратура проводила такие проверки. Бывает, люди жалуются, но реакции на эти жалобы нет ", – заявил Гаджи Исмаилов.

"Все по схеме", – ответила ему Галя Нурмагомедова.

"Поликлиника на Хизроева – Шарашкина. Никакого порядка, детское отделение... Грубые медсестры и врачи", – пожаловалась Амина.

На ее сообщение отреагировал Минздрав Дагестана. "Для того, чтобы предоставить полную и достоверную информацию по вашему вопросу, нам необходимо уточнить её. Дополнительно проинформируем вас до 24.01.2023 года", – написал в комментариях администратор страницы министерства здравоохранения республики.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее дагестанские активисты неоднократно обращали внимание на проблему с нарушением прав инвалидов различными госучреждениями в республике. Так, 31 декабря 2021 года стало известно, что суд в Махачкале поддержал требования установить пандус на входе в здание районной администрации, а затем улучшить его. Многочисленные судебные иски к чиновникам улучшили ситуацию с доступностью госучреждений для инвалидов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Зияутдин Увайсов.

Также 9 декабря 2021 года, Верховный суд Дагестана поддержал жительницу Махачкалы Сабрину Алиеву, которая требовала переделать пандус на входе в поликлинику в соответствии со всеми нормативами.

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