Жителей Волгограда возмутило отсутствие отопления в морозы

11 января 2023, 21:39

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После коммунальной аварии на теплосетях без отопления остались сотни квартир в Центральном районе Волгограда. Температура в некоторых квартирах опустилась до 13 градусов тепла, рассказали местные жители.

С утра 11 января корреспонденту "Кавказского узла" стали поступать звонки от жителей Заполотновской части Центрального района Волгограда. Все они жаловались на отсутствие тепла в своих квартирах. По словам звонивших, батареи в их квартирах стали холодными рано утром 11 января. В городе в этот день установилась морозная погода. Температура воздуха опустилась до -17 градусов.

Корреспондент "Кавказского узла" посетил проблемный микрорайон города. В послеобеденное время во дворе домов №56 и 58 на улице Рокоссовского работала бригада ООО "Концессии теплоснабжения". Рабочие вырыли три ямы, из которых валил густой пар. В большой яме с теплотрассы были сняты верхние плиты. Кусок старой трубы, в которой образовался порыв, рабочие меняли на новую трубу. К журналисту подошел сотрудник Концессий и на условиях анонимности пояснил причину аварии. По его словам, трехметровый участок трубы диаметром 200 мм из-за сильного износа прорвало. "К вечеру его заменят на новую трубу. И с этого времени тепло начнет поступать в квартиры", - пообещал собеседник.

Позже на сайте Концессий теплоснабжения появилась сообщение об аварии. "Система теплоснабжения Центрального района функционирует в полном объеме за исключением внутриквартального трубопровода диаметром 159 мм, где утром 11 января зафиксировано технологическое нарушение", - говорится в нем.

На период ликвидации порыва подача тепла временно приостановлена в многоквартирные дома по адресам: ул. Рокоссовского 56, 58, 58а и ул. Хиросимы 7а, сообщила пресс-служба компании. "Остальные потребители микрорайона, в том числе многоквартирные дома, школы, детские сады и административные здания получают теплоснабжение - гидравлический режим работы сетей, понизившийся на период локализации порыва, восстанавливается и в ближайшее время выйдет на штатные параметры", - говорится в официальном сообщении компании.

Однако жители микрорайона рассказали, что тепла нет в домах на улицах Ткачева, Двинская, Новороссийская, а также в других домах по улице Рокоссовского.

Так, мама малолетней девочки Елена Анатольевна, проживающая в угловой квартире дома №10 на улице Ткачева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас температура воздуха в ее квартире +13 градусов. "С утра мерзнем. Резко похолодало. Не знаю, в таком холоде ребенку нельзя находиться. Надо к кому-нибудь в гости пойти", - сказала женщина.

Сотрудник строительной компании Евгений Кот живет в многоквартирном доме на улице Двинская (номер дома не назвал). Он сообщил, что в его квартире холодные батареи. "Вся Заполотновка (микрорайон) страдает от частых порывов на теплотрассе. Я пытался получить официально информацию в мэрии, о том каков износ нашей теплосети и когда будут ее менять. Но ответ получил уклончивый. Похоже, они сами не знают ответы на эти вопросы", - заявил Евгений.

Жительница четвертого подъезда дома №54 на улице Рокоссовского Вера Кузнецова рассказала, что в ее квартире холодно с ночи. Ее супруг звонил в Концессию теплоснабжения. По ее словам, там сказали, что образовался большой порыв на теплосети, когда отремонтируют, неизвестно. "Коллапс. До сих пор тепла нету. В квартире ощутимо холодно. Надели теплые носки и кофты. Двое детей ходят в гимназию №1. Там есть отопление", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Мерчендайзер Любовь Зяблицева рассказала, что привезла ребенка к бабушке, которая проживает в доме №56 на улице Рокоссовского. С бабушкой находится сейчас и племянница Любови. "Очень холодно в квартире. Отопления нету с утра. Упала температура с +22 до +17 градусов. И дальше падает. Мама-пенсионер сидит с внуками. Все укутаны одеялами и пьют горячий чай", - сказала Зяблицева днем.

В 19.30 мск корреспондент "Кавказского узла" позвонил маме Любови Зяблицевой Ирине Голубевой, чтобы узнать, дали ли отопление. Женщина ответила отрицательно.

"Батареи холодные. Внучек у меня забрали. Сидели тут укутанные одеялами. Дочь хотела меня с собой забрать, но я не поехала. Включила газ, греюсь", - рассказала она.

Альфия Куржубаева живет в доме №56 уже полгода. За это время, по словам женщины, отопление отключали в их доме четыре раза "из-за порывов". Альфия показала корреспонденту "Кавказского узла" места порывов теплотрассы.

"Прямо холодно. Детей в другой район отправила к сестре. Дети малолетние. Я обогреватель включила. Но мало помогает. В Концессиях сказали: авария, решаем. Точное время, когда решат, не назвали. Если сегодня не дадут тепло, всей семьей уедем, потому что здесь замерзнем", - возмутилась женщина.

Пенсионерка Галина Стеценко работала инженером. Более 40 лет женщина живет с семьей в четырехкомнатной квартире в доме №58 на улице Рокоссовского. По ее словам, за декабрь семья получила "самую дорогостоящую платежку за отопление" - 7600 рублей. "Никогда столько не платили. И вот вам качество услуги – сидим с утра в холоде. В пять часов утра услышала, что в батарее гудит вода. Думала, у меня трубы потекли. Потом смотрю, сухо. Но холод. Шапку надела, халат, теплые носки, одеяло. Резко похолодало", - возмутилась Галина.

Она рассказала, что в ее микрорайоне аварии на теплосетях – явление частое. Жители проблемных домов жаловались в мэрию и требовали провести капитальный ремонт системы теплоснабжения, но результатов от их обращений нет. "Несколько раз в год несколько последних лет. Можно было давно трубы поменять. Все считают, что нужен капитальный ремонт. Менять трубы надо", - заявила женщина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 12 января в Волгограде ожидается ясная погода при температуре - 22 градуса, ветер 5 метров в секунду, днем 12 января температура поднимется до -12 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Сотрудница администрации Волгограда отказалась сообщить данные по ситуации с отоплением, указав, что вопросы по этому поводу необходимо задавать только в виде официального запроса в пресс-службу мэрии.

В 18.20 мск администрация Волгограда отчиталась, что восстановительные работы на трубопроводе на улице Рокоссовского в Центральном районе завершены. "Началось заполнение сетей теплоносителем. В ближайшие часы ресурс начнет поступать в дома по адресам: ул. Рокоссовского 56, 58, 58а и ул. Хиросимы 7а, теплоснабжение остальных потребителей микрорайона не прекращалось", - указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Юрист Сергей Иващенко напомнил о постановлении правительства России от 6 мая 2011 года №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". В постановлении указано, что органы местного самоуправления несут ответственность за контроль ситуации, связанной с отоплением этих домов. Также контролировать режим отопления здесь должны собственники жилищного фонда и главные жилищные инспекции.

Перерывы в отоплении домов возможны в исключительных случаях, сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла"."Если в квартирах температура воздуха колеблется от +12 до +18 градусов, перерыв не должен превышать 16 часов единовременно, если от +10 до +12 градусов – не более 8 часов, а ниже этих значений – не более четырех часов единовременно", - отметил Сергей Иващенко.

Общая же допустимая продолжительность перерыва отопления в течение одного месяца не должна превышать суммарно 24 часов. Виновные в нарушении режима несут ответственность согласно статьи 7.23 КоАП РФ в виде "незначительных штрафов" - от 5 до 10 тысяч рублей, отметил юрист.

"Время, в течение которого многоквартирные дома не получали тепло, оплачиваться жильцами не должно", - заявил Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря жильцы многоквартирных домов в Советском районе Волгограда, где уже неделю держится минусовая температура, пожаловались на холод в квартирах и бездействие коммунальщиков. Родителям пришлось забирать детей из школы и детсада, которые тоже остались без отопления, дома спать приходится в верхней одежде, заявили волгоградцы.

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