Жители Волгограда пожаловались на отключение отопления в мороз

08 декабря 2022, 02:56

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Жильцы многоквартирных домов в Советском районе Волгограда, где уже неделю держится минусовая температура, пожаловались на холод в квартирах и бездействие коммунальщиков. Родителям пришлось забирать детей из школы и детсада, которые тоже остались без отопления, дома спать приходится в верхней одежде, заявили волгоградцы.

Многоквартирные дома в микрорайоне Академика Королева и на улице Богданова в Советском районе Волгограда уже пять дней лишены теплоснабжения в условиях морозной погоды. В ночь на 7 декабря температура воздуха упала до 20 градусов ниже нуля, в квартирах неотапливаемых домов температура воздуха понижалась до +11 градусов, передал корреспондент «Кавказского узла», поговоривший с местными жителями.

В микрорайоне Академика Королева располагаются девять пятиэтажных многоквартирных домов, два детских сада и гимназия №15. Между домом №3 и территорией гимназии сотрудники «Концессии теплоснабжения» проводили ремонтные работы на теплотрассе: три человека работали в яме, рядом стоял спецавтомобиль. Руководитель рабочих отказался отвечать на вопросы корреспондента «Кавказского узла» и потребовал прекратить видеосъемку.

Жительница дома №3 Марина Уклеина сообщила, что в ее квартире тепла не было в течение суток. По словам женщины, в гимназии, которую посещают ее дети, классы также не отапливаются. «Школа работает, но отопления там нет», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что отопительный сезон в микрорайоне начался с опозданием – в конце ноября. Ее супруг Владимир Уклеин заявил, что проблема с теплоснабжением в микрорайоне стала ежегодной. «Постоянно что-то перекапывают то возле школы, тот тут, то горячую воду отключат, то вовсе без воды оставят. Этим утром просыпаемся – прохладно. У нас пятый этаж, потолки у нас постоянно текут, крыша течет, в подъезде течет. Полный набор коммунальных бедствий», - сказал мужчина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде переменная облачность без осадков и до -9, ветер 6 метров в секунду, днем 8 декабря температура поднимется до -4 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На первом этаже в доме №7 в живет многодетная семья: мать Ольга Коновалова, медработник, находится в декретном отпуске, ее муж – на заработках в Москве. Женщина рассказала, что они с мужем ищут возможность приобрести квартиру в другом, «более благополучном в коммунальном смысле районе». По словам Ольги, в подвале постоянно текут трубы, из-за чего в квартире сыро, а на фоне проблем с отоплением на стенах в комнатах появилась плесень, с которой «трудно бороться».

По словам Ольги Коноваловой, отопления в их квартире нет уже пять дней, а в «Концессии теплоснабжения» ссылались сначала на одну крупную аварию, затем на другую. «Пришлось убегать с детьми к родственникам. Мы обратились в управляющую компанию, они сказали, что будут решать (проблему), но до сих пор не решили», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В последние дни семья спасается от холода с помощью электрообогревателей. По оценкам Ольги, только за одну прошедшую ночь расходы за электричество составили около одной тысячи рублей. Расходы за отопление за ноябрь, согласно полученному семьей счету, составили около двух тысяч рублей. Дети Ольги не ходят в детский сад, так как двое малышей простудились. «Я считаю, что дети болеют из-за холода в квартире. Невозможно в квартире находиться. Дети спали в одежде, в уличных комбинезонах, и это при включенном обогревателе», - возмутилась Ольга Коновалова.

Она подтвердила, что в микрорайоне в течение последнего года участились отключения воды: «то горячую отключат, то холодную, то обе». Когда в Ворошиловском районе прорвало магистральный канализационный коллектор и весь Советский район остался без воды, простые бытовые дела стали, по словам, многодетной матери, «настоящим испытанием».

27 октября из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды, сообщила прокуратура и потребовала возбудить уголовное дело. В зону отключения попали около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Бочаров отчитался об устранении аварии на коллекторе в Волгограде 4 ноября.

Машинист Денис Зерщиков, отец двоих малолетних детей, подтвердил, что в его квартире тепла не было минимум четыре дня. «Включили вроде на сутки, а потом опять выключили. Утром проснулись – холодно. Старший сейчас в школу не ходит, а до этого два дня ходил: отводим в школу, звонят, просят забрать детей домой. Два дня назад в садике говорили, что было 16 градусов. Там же окна большие – выдувает, поэтому забирали ребенка из садика. Обогреватель дома включаем. Сколько тут живем, всегда вовремя за тепло платим, а услуга эта некачественная», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

86-летний пенсионер Анатолий Черноризов, ветеран труда, живет в микрорайоне с 1971 года. Он посетовал, что до сотрудников управляющей компании невозможно дозвониться. Чтобы согреться, он сидел возле газовой плиты. «Квартира угловая, температура 17 градусов. На кухне сидели с дочерью, в валенках. Дочь в садике работает, там тоже нет тепла. Каждый год такая картина последние несколько лет», - возмутился пенсионер.

Микрорайон улицы Богданова, расположенный по другую сторону от Университетского проспекта, представляет собой комплекс двухэтажных многоквартирных домов, построенных после Сталинградской битвы. У дома №15 корреспондент увидел как работники управляющей компании выгружали из багажника легкового автомобиля газовый баллон. На вопрос о том, какие работы проводятся, один из рабочих сообщил, что трубы отопления на чердаке дома промерзли и, возможно, требуют замены.

В подъезде дома собрались жильцы, все они были одеты в теплую одежду. Ирина Бобряшова заявила корреспонденту «Кавказского узла», что тепло перестало поступать в дом еще 4 декабря, а сотрудник управляющей компании пришел осматривать теплосеть дома только два дня спустя.

«Моя мама ветеран труда, ей 83 года, спит одетая, в теплой шапке, в обуви. В ногах горячая железка лежит, это ужасно. Я постоянно звоню во все инстанции, соседка моя тоже звонила, но до них не дозвонишься. Обещают исправить ситуацию, но я боюсь, что и завтра не будет тепла», - сказала женщина.

Мать Ирины Валентина Бобряшова также вышла в коридор. Женщина заверила, что всегда вовремя оплачивает коммунальные услуги. «Я законопослушный дисциплинированный человек, почему же коммунальщики себя так ведут? Неужели нельзя было проверить состояние труб за лето? Они безответственны. На улице мороз под 20 градусов, дома холод, какое же отношение скотское к людям!», - возмутилась пенсионерка.

Максимальный штраф, установленный за несоблюдение требований к качеству услуг ресурсоснабжающих организаций статьей 7.23 КоАП России (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) «весьма незначителен», для юридических лиц он составляет от 5 до 10 тысяч рублей, отметил юрист Сергей Иващенко.

«Но постоянные и серьезные нарушения могут повлечь за собой отзыв лицензии у управляющей компании или у ресурсоснабжающей организации. И этот процесс могут запустить простые граждане, если они станут обращаться с жалобами в надзорные органы и в администрацию города, указывая при этом, что нарушаются их базовые конституционные права на благоприятную среду обитания и на охрану здоровье», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

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