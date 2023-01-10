Два жителя Астраханской области убиты на Украине

10 января 2023, 15:02

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Похоронены погибшие военнослужащие Азат Сулейменов и Николай Дворецкий, сообщила администрация Харабалинского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 59 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Артур Джалмуханов и Мирхат Тарбаев погибли в ходе военной операции,число погибших на Украине уроженцев Астраханской области достигло 57.

Старшина второй статьи Николай Дворецкий погиб 25 декабря, похороны состоялись 9 января в Харабали. Николаю было 36 лет, у него остались двое детей, сообщила сегодня администрация Харабалинского района в своем Telegram-канале.

Азат Сулейменов похоронен 30 декабря 2022 года в селе Вольное. Ему было 26 лет, у него остался 4-летний сын, указано в сообщении.

Всего с начала военной операции на Украине там погибли 14 уроженцев района, добавила администрация.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 59 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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