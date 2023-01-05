Мирхат Тарбаев. Скриншот https://vk.com/

05 января 2023, 18:06

Двое убитых на Украине военных похоронены в Астраханской области

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Артур Джалмуханов и Мирхат Тарбаев погибли на Украине, сообщил Семибугоринский сельсовет. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 57 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Дамир Артыкпаев стал 55-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Артур Джалмуханов. Скриншот https// Vk.comО гибели двух сельчан стало известно из сообщений Семибугоринского сельсовета, на которые обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Так, в сообщении от 4 января на странице сельсовета в соцсети ВКонтакте" указано, что состоялись похороны погибшего в ходе военной операции на Украине Артура Джалмуханова, ему было 33 года.

Сегодня состоялись похороны старшего матроса, разведчика-снайпера разведывательной десантной роты Мирхата Тарбаева, говорится в другом сообщении сельской администрации.

Мирхат родом из села Бирючек. После Камызякского сельхозколледжа Мирхата призвали в армию. После срочной службы подписал контракт, стал служить в морской пехоте Каспийской флотилии. Участвовал в спецоперации в Сирии. У Мирхата остались жена и четырёхлетняя дочь, сообщила сегодня газета "Маяк Дельты".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 57 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине жителя Палласовки", "Двое военных из Дагестана погибли на Украине", "Комбатант из Абхазии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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