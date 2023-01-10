Кубанский чиновник принес извинения за демонстрацию роскошного отдыха после резонанса в соцсети

10 января 2023, 08:38

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Общественный резонанс вызвало опубликованное в соцсетях видео, на котором глава Кавказского района Кубани Виталий Очкаласов с семьей и друзьями в новогодние праздники совершил полет на вертолетах на курорт Красная Поляна. Местные жители упрекнули Очколасова в демонстрации роскоши и задались вопросом, почему он проигнорировал режим закрытого неба. Чиновник принес извинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, и после этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался.

Ролик, на кадрах которого показано, как глава Кавказского района Краснодарского края Виталий Очкаласов вместе со своей семьей и друзьями совершает воздушную прогулку на двух вертолетах, был опубликован в соцсетях 8 января. В частности, видеобыло опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в группе "Все нормально, это Краснодар", на которую подписаны около 137 тысяч пользователей. На 08.00 мск 10 января этот ролик набрал 131 отметку с реакцией пользователей и 102 комментария.

"Секретарь Кавказского отделения партии "Единая Россия", глава муниципального образования Кавказский район Краснодарского края Виталий Очкаласов не стесняется показывать, как богато он отдыхает со своей семьёй на новогодние праздники. На двух частных вертолетах они вылетели отдыхать на курорт Красная Поляна <…>. Учитывая данные декларации госслужащего, такими доходами Очкаласов не обладает, стандартный вопрос: откуда доходы", – сказано в описании видео.

Политолог из Краснодара Андрей Гусий отметил, что полет был совершен на частных вертолетах. "Это дорого. Очень. И явно не по карману рядовым жителям. Первый вопрос. Если на Кубани запрещены квадрокоптеры, то почему разрешены вертолеты? Второй вопрос – зачем это вообще выкладывать в соцсети, еще и в запрещенные в России? Каждый год одно и тоже – кто-то из чиновников и депутатов публикует видео отдыха класса люкс. Но сейчас обстановка в стране не для таких роликов, поэтому и последствия будут, хотя и никакого криминала нет", – привело издание "Блокнот.Краснодар" слова политолога.

Гусий также обратил внимание, что на кадрах ролика показана дочь Очколасова – депутат регионального парламента Татьяна Очкаласова.

Очкаласова Татьяна Виталиевна – член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по развитию агропромышленного комплекса, продовольствию и потребительскому рынку. Член фракции ВПП "Единая Россия", информирует сайт Заксобрания Кубани.

Пользователи группы "Все нормально, это Краснодар" раскритиковали чиновника за демонстрацию роскошного отдыха.

"Скромнее надо быть", – написала Анна Маскова. "Скромнее надо быть господа в такое то время", – высказала схожее мнение Надежда Михальская.

"А как решился вопрос с закрытым небом над Кубанью и Крымом?" – спросил Равиль Гильманов.

"Если такие вещи надо прописывать в кодексе этики "Единой России", то это говорит об огромной пропасти между народом и чиновниками, которые из-за роскоши не могут адекватно думать. Пожурят, и заставят перечитать в наказание 10 раз кодекс", – считает Евгений Сергеевич.

"И где антикорупционные органы?" – задался вопросом Виталий Самойлов.

"Виталий, летели во втором вертолёте", – сыронизировал в ответ ему Сергей Тарковский.

На видео с вертолетами также показан сочинский центр "Солярис", который специализируется на их аренде. Воздушные суда, которые арендовала семья чиновника можно опознать по регистрационным номерам. Согласно прайсу на сайте центра, стоимость одного часа полета на каждом вертолете составляет 210 тысяч рублей, передал "Краснодар Онлайн".

После того, как распространившееся в интернете видео вызвало резонанс в обществе, ролик прокомментировал и сам Виталий Очколасов. " Я, секретарь Кавказского местного отделения "Единой России", глава Кавказского района Виталий Очкаласов хочу прокомментировать видео, которое появилось вчера в сети. Я действительно отдыхал с семьей в пределах России, в родном крае. Понимаю возможное раздражение, которое могла вызвать видеозапись. <…> Приношу извинения всем, у кого произошедшее могло вызывать неприятное впечатление", – написал Очколасов 9 января в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что вертолеты принадлежат частной компании. "Воздушное судно принадлежит авиакомпании, оказывающей услуги авиатакси. Перелет был оплачен официально в рамках закона. Кроме того, ни я, ни моя дочь не выкладывали данную запись в сеть и не имели никаких демонстративных, вызывающих намерений. Досадно, что кадры нашей семейной жизни стали достоянием общественности", – заявил глава района.

На 08.00 мск на сайте администрации Краснодарского края нет комментариев относительно видео, на кадрах которого семья Очколасовых совершает прогулку на вертолетах с друзьями.

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