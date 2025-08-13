×

Кавказский узел

10:21, 13 августа 2025

Жители Лермонтово потребовали решить проблему с переправой через реку

Жители Лермонтово. 13 августа 2025 г. Скриншот видео https://vkvideo.ru/video-142895107_456239236

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предложенная властями после обрушения моста дорога опасна и недоступна для большинства жителей заречной части Лермонтово, по ней отказываются ехать даже скорые и мусоровозы, заявили, они потребовав решить вопрос с доступом к инфраструктуре. Глава округа пообещал рассмотреть альтернативный маршрут.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства. Глава Туапсинского округа сообщил, что жители Лермонтово, где во время подтоплений рухнул мост, могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Результатом бездействия нашей власти стало то, что у нас нет доступа в инфраструктуру села, в котором мы живем. В районе Заречные нет ни больниц, ни магазинов, ни аптеки. Мы зависим от этого моста - одна минута и мы имеем доступ ко всей инфраструктуре. Когда случилось обрушение моста мы надеялась, что власти обратят на нас внимание, и быстро восстановят нам возможность переправы.

Предложенная властями альтернативная дорога - это опасный серпантин, на дорогу регулярно падают камни, заявила женщина. "Наша власть, принуждает нас ездить по этой дороге. наша власть готова рисковать жизнями людей", - отметила она.

Другая участница обращения отметила, что по предложенной альтернативной дороге отказываются ездить скорая помощь, грузовые машины, в частности, отказываются ехать и мусоровозы, в результате чего образовались стихийные свалки. "Мы требуем, чтобы нам выделили переправу, мы требуем, чтобы нам выделили мусоровоз, который будет собирать мусор, пока не восстановят мост. На самом деле дорога в Лермонтово занимает 11 километров, чтобы съездить в магазин за хлебом - 11 километров в один конец и 11 в другой", - отметила она.

Участники обращения потребовали организовать навесной мост или решить проблему с проездом по другой дороге, следует из видео, публикованного 13 августа на странице в соцсети "ВКонтакте" Красный политобзор". Запись к 10.21 мск набрала 503 просмотра.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко отреагировал на претензии жителей. "В Лермонтово жителей не устраивает альтернативная дорога. Сейчас ведем переговоры со спортивно-оздоровительным лагерем «Сеченовец» и базой отдыха «Колос», чтобы они разрешили проезд экстренных и коммунальных служб. А также для определенного числа частных автомобилей жителей заречья. Попросили подготовить списки этих машин, на которых люди смогут, захватив соседей, выезжать на другую сторону Лермонтово и далее по делам", - написал он в своем Telegram-канале 13 августа.

По его словам, ликвидация последствий продолжается. "Где-то ещё продолжается расчистка дворов, в других местах уже работает строительная техника. Свет и вода сейчас есть уже у всех. Главное сейчас восстановить пострадавшие от большой воды автомобильные и пешеходные мосты. В Молдавановке вместе с местными активистами осмотрели разрушенные и повреждённые стихией мосты. Их в селе четыре. Все отремонтируем, уже есть сметные расчеты на проведение работ. На мост на улице Центральной через 3 дня выйдет техника и начнется восстановление переправы. Также уже заказан щебень для отсыпки внутрипоселковых дорог", - пообещал глава округа.

Также он отчитался, что запущена вторая ветка водовода в Лермонтово, однако воду из-под крана пока следует употреблять только после кипячения.

Отметим, что к вечеру 3 августа власти Туапсинского района отчитались об участии более 200 человек в ликвидации последствий подтоплений. Однако авторы комментариев в соцсетях сетовали, что помощь так и не пришла. Комментаторы в телеграм-каналах обеспокоены отсутствием в пострадавших районах воды. 

Автор: "Кавказский узел"

