Суд на Кубани обязал выплатить почти 50 млрд рублей за разлив мазута в Черном море

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к собственнику и фрахтователю одного из потерпевших крушение в Черном море танкера «Волгонефть-212».

Как писал "Кавказский узел", в течение трех недель подряд власти Краснодарского края отчитываются об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе. Волонтеры зафиксировали улучшение ситуации в поселке Волна.

Разлив мазута близ Анапы сказался на состоянии водорослей и мидий Ученые субтропического центра РАН по результатам исследования прибрежных вод, затронутых разливом мазута, сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании солидарно с судовладельца и торгово-чартерного фрахтователя потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефти-212" почти 50 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».

"Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 млрд 460 млн 85 тыс. 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины", - цитирует слова судьи ТАСС.

Также будет взыскано 10 млн руб. госпошлины, уточнило «РИА Новости».

Ранее межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг», сообщил РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда Пермского края. Согласно данным, заявление было подано 1 июля,

Отметим, что Росприроднадзор обращался с иском также к ЗАО «Волгатранснефть», владельцу другого затонувшего танкера — «Волгонефть-239». 30 мая ведомство инициировало судебный процесс в связи с тем, что ответчики не стали компенсировать экологический ущерб добровольно. Иск из-за крушения «Волгонефти-239» подан на 35,5 млрд рублей, общая сумма требований Росприроднадзора — почти 84,9 млрд рублей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".