Туристы возмутились новыми ограничениями на "Розе Хутор"

06 января 2023, 08:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Приостановлена продажа билетов на ледовый каток из-за большого числа посетителей, сообщила администрация курорта "Роза Хутор" на фоне лимитированной продажи ски-пассов. Туристы заплатили деньги за возможность отдохнуть, но не получают услуги, указали гости курорта.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года в связи с недостаточным количеством снега на курорте "Роза Хутор" открылись лишь девять из 66 горнолыжных трасс. 2 января администрация курорта объявила, что продажи ски-пассов остановлены в связи с максимальным числом людей на горнолыжных трассах. Такие объявления следует делать заранее, возмутились гости курорта.

Трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить еще 29 декабря, однако открытие было перенесено на 31 декабря из-за недостаточного снежного покрова. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали "Кавказскому узлу" в третьей декаде декабря сотрудники гостиниц.

Продажа билетов на ледовый каток приостановлена "в связи с большим количеством посетителей", объявила вечером 5 января администрация "Розы Хутор" в своем телеграм-канале.

Ранее в тот же день администрация курорта сообщила, что продажи ски-пассов в кассах и на сайте курорта закрыты предварительно до 9 января, а продажи ски-пассов на 6 января на ресепшен отелей курорта остановлены, так как достигнут лимит.

К 08.30 мск 6 января под публикацией размещен 41 комментарий. Авторы многих из них выразили недовольство новым ограничением. "И что теперь делать", - написал, в частности, пользователь с ником "МорковкаДаоЯнь | Алина". "Этот отдых мы запомним на всю жизнь", - констатировала Анна Падалица. "Значит, сидим все в номерах и смотрим в окно", - посетовала Ekaterina.

"А что случилось?" – поинтересовался пользователь с ником "Камушек, который тревожится". "Каток не резиновый, вот что", - ответила Альбина. "Класс! Для этого стоило ехать, чтобы так отдохнуть", - возмутился Сергей.

"Следующими будут бары и кальянки", - в шутку предположил Agans. "А потом и СПА и бассейны", - поддержал шутку Алексей Плотников. "Скоро жители отелей выйдут погулять, а войти обратно уже не получится: лимит, однако", - написал Паша.

Также авторы комментариев возмутились ограничениями на продажу ски-пассов. "Треш полный, люди за 200 кусков (тысяч рублей. – Прим. "Кавказского узла") приехали кататься, и такое", - написал Михаил Козлов. "Может, вообще "Роза хутор" закрыть для туристов на время? Если ее руководство не справляется со своей работой? Или в этот раз какой-то рекордный наплыв?" – поинтересовался New Age.

"Это прям очень некрасиво - в такие условия ставить людей: давки, ругань, очереди за 2 часа до открытия продаж, досада, что не досталось, перекупы и всё это из-за 2,5 и то не полных трасс! И ведь это не бесплатное горячее питание для обездоленных раздают, 200 тысяч за неделю люди заплатили, чтобы вот так развлекаться! Нет возможности обеспечить нормальный уровень сервиса - не открывай, извинись и объясни ситуацию. Да, поорут все немного, но это будет честно, достойно, без унижения людей, перепродаж и вот этой всей чернухи", - написала Irina.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.