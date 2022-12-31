Кубанские власти продлили антитеррористический режим в Темрюкском районе

31 декабря 2022, 04:02

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До 30 декабря в Темрюкском районе продлен "желтый" уровень террористической опасности, который был введен после взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября, в день взрыва на Крымском мосту. Действие режима сначала продлили до 2 декабря, затем до 16 декабря, а затем и до 30 декабря.

Существует три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября администрация Кубани на своем сайте.

В Темрюкском районе продлен до 20.00 мск 13 января "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующее постановление подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пишет 30 декабря "Блокнот-Краснодар".

В связи с продлением "желтого" уровня опасности в муниципалитете продолжат работать в усиленном режиме оперативные и спасательные службы и медицинские учреждения. Усилены патрули и досмотры машин, особенно в местах массового скопления людей, а также проверки объектов инфраструктуры, информирует 93.ru.

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