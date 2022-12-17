Антитеррористический режим продлен в Темрюкском районе

17 декабря 2022, 03:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

До 30 декабря продлен "желтый" уровень террористической опасности, введенный в Темрюкском районе Краснодарского края после взрыва на Крымском мосту.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября, в день взрыва на Крымском мосту. 18 ноября действие режима продлили до 2 декабря, а затем - до 16 декабря.

Существует три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября администрация Кубани на своем сайте.

"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 20.00 мск 30 декабря. Распоряжение об этом подписал 16 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев, оно опубликовано, в частности, в телеграм-канале оперативного штаба края.

В распоряжении приводятся рекомендации гражданам, как вести себя и на что обращать внимание в связи с введенным положением. Как и ранее, жителям рекомендуется обращать внимание на подозрительных личностей, брошенные автомобили, подозрительные предметы, содействовать правоохранительным органам, воздержаться от посещения мест массового пребывания, а также воздержаться от "передвижения с габаритными сумками, рюкзаками, чемоданами", но иметь при себе документы.

Напомним, 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Владимир Путин объявил взрыв терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины.

С полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.