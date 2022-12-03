Власти продлили антитеррористический режим в Темрюкском районе

03 декабря 2022, 01:05

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"Желтый" уровень террористической опасности, введенный в Темрюкском районе после взрыва на Крымском мосту, продлен до 16 декабря.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября, в день взрыва на Крымском мосту. 18 ноября действие режима продлили до 2 декабря.

Существует три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября администрации Кубани на своем сайте.

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Темрюкском районе Краснодарского края до 20.00 мск 16 декабря. Распоряжение об этом подписал глава региона Вениамин Кондратьева, говорится в сообщении, опубликованном 2 декабря в телеграм-канале краевого Оперативного штаба.

В распоряжении содержатся рекомендации жителям в связи с установлением режима. В частности, жители района должны обращать внимание на внешний вид окружающих - одежда может не соответствовать времени года или может создаваться впечатление, что под ней есть посторонний предмет. Кроме того, рекомендуется обращать внимание на странное поведение (нервозность, напряженность и другое), брошенные автомобили, подозрительные предметы. Жителям рекомендовано также не посещать места массового пребывания, быть в курсе новостей, носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Владимир Путин объявил взрыв терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины.

18 октября по Крымскому мосту открыли проезд для машин весом до 40 тонн. Полностью восстановить движение по правой части Крымского моста, поврежденной взрывом, планируется 20 декабря, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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