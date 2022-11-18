Продлен антитеррористический режим в Темрюкском районе

18 ноября 2022, 14:00

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Высокий уровень террористической опасности, объявленный в Темрюкском районе после взрыва на Крымском мосту, продлен до 2 декабря.

Как писал "Кавказский узел", "желтый" уровень террористической опасности был введен в Темрюкском районе распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 8 октября, в день взрыва на Крымском мосту. Действие режима губернатор продлевал дважды, в последний раз - до 18 ноября.

Существует три уровня террористической опасности, которые вводятся на отдельных территориях или объектах. Повышенный ("синий") вводится при наличии неподтвержденной информации о возможности теракта. Высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о такой возможности, а критический ("красный") - при наличии информации о совершенном теракте либо о действиях, создающих непосредственную угрозу теракта, говорится в справочной информации на сайте Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток, уточнила 3 ноября администрации Кубани на своем сайте.

«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлен до 2 декабря по распоряжению Вениамина Кондратьева, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем телеграм-канале.

"В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте администрации Краснодарского края.

Напомним, 8 октября движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Владимир Путин объявил взрыв терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

18 октября по Крымскому мосту открыли проезд для машин весом до 40 тонн. Полностью восстановить движение по правой части Крымского моста, поврежденной взрывом, планируется 20 декабря, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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