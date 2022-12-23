Житель Волгоградской области задержан по подозрению в госизмене

23 декабря 2022, 13:03

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Волгоградец, задержанный в Ростовской области, подозревается в том, что намеревался пересечь границу и воевать на стороне Украины. Подозреваемые в госизмене и шпионаже в пользу Украины задержаны также в Пермском крае и Еврейской автономной области, отчиталась ФСБ.

По данным силовиков, в Ростовской области задержан житель Волгоградской области, который прибыл в регион, чтобы пересечь границу и принять участие в военных действиях на территории Украины против вооруженных сил России. У задержанного изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм "горка Таслан" (используется для охоты, рыбалки и активного отдыха - прим. "Кавказского узла"), мобильные телефоны, по которым связывались с абонентами на территории Украины, сообщила ФСБ России.

Кроме того, в Ростовской области выявлен гражданин России и Украины, привлеченный украинской СБ к конфиденциальному сотрудничеству. Он передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам был нанесен ракетный удар РСЗО "Хаймарс", сообщается сегодня на сайте ФСБ России.

На территории Пермского края, как полагают силовики, разоблачена агентурная группа СБУ из числа российских граждан, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. В то же время в Еврейской автономной области задержан подозреваемый в госизмене в форме шпионажа в интересах СБУ, проинформировало ведомство.

В отношении подозреваемых возбуждены дела о шпионаже (ст. 276 УК России), госизмене в форме шпионажа и оказания иной помощи представителям иностранного государства (ст. 275 УК России). "По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении ФСБ.

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