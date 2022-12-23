Аэропорт Анапы. Фото: Krasnodarchik https://ru.wikipedia.org/

23 декабря 2022, 15:58

Запрет на полеты в города юга России продлен до следующего года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

До 2 января продлен режим ограничений на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, и после этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 27 декабря.

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов до 2 января 2023 года. Запрет касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сегодня на своем сайте.

По оценке главы Минтранса Виталия Савельева, из-за закрытых аэропортов российские авиакомпании потеряют 19 млн пассажиров по итогам года. За 2022 год они перевезут только 94-96 млн человек, из них 80 на внутренних линиях, а 16 млн - на международных, пишет "РБК".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2022, 16:45

  • Военный из Дагестана погиб на Украине

    Лейтенант Саидулла Курбанов погиб на Украине, сообщили власти Дахадаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 300 уроженцев Дагестана.

23 декабря 2022, 15:18

  • Полиция сорвала акцию в поддержку Бахтияра Гаджиева

    За полчаса до начала акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева силовики задержали ее организаторов, трех соучредителей правозащитной организации "Линия защиты", затем начались задержания активистов, которые скандировали лозунги в поддержку Гаджиева.

23 декабря 2022, 14:38

  • Грузия включилась в проект строительства электромоста в ЕС

    Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект прокладки Черноморского подводного электрического кабеля, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили. Проект соединит энергетические системы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

23 декабря 2022, 14:26

  • Сторонник Саакашвили прекратил голодовку после госпитализации

    Один из трех депутатов, проводящих в здании парламента Грузии голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, госпитализирован из-за ухудшения состояния и прекратил акцию протеста по совету врачей. После публикации видео из палаты Саакашвили число его сторонников не увеличилось, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

23 декабря 2022, 14:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи