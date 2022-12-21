Суд закрыл дело о гей-пропаганде на показе мод в Махачкале

21 декабря 2022, 21:34

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Суд в Махачкале прекратил административное дело в отношении дизайнера Эльнары Аскеровой о гей-пропаганде, заведенное после распространения в соцсетях видеозаписи закрытого показа мод с участием двух юношей в женоподобных образах.

Как писал "Кавказский узел", в октябре пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия бутика "Серый дом" в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в феминных образах. Звучали требования наказать организаторов показа за нарушение устоев дагестанского общества и заставить их извиниться перед мусульманами. Журналистка Светлана Анохина сообщила, что после резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами. Представитель Кризисной группы CK SOS сообщила, что полиция завела на дизайнера Эльнару Аскерову административное дело о пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя видео с показа распространяла не она, а снявшие его "поборники нравственности". Адвокат директора магазина добавила, что информацию о закрытом показе в соцсетях распространили люди, не имеющие отношения к магазину, но заинтересованные в срыве его работы.

Махачкалинский бутик "Серый дом", к открытию которого был приурочен резонансный показ, позиционировался как женский. После скандала с показом моделей магазин был закрыт.

Суд в Махачкале закрыл дело в отношении дизайнера Эльнары Аскеровой об ЛГБТ-пропаганде, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы CK SOS Александра Мирошникова. "Суд прекратил дело в пользу Аскеровой", - сказала она.

Адвокат директора магазина сообщила, что заседание состоялось в мировом суде Советского района Махачкалы 20 декабря. "Суд принял решение отказать по материалу об административном правонарушении. Решение суда еще не выдано. Предположительно, речь идет об отсутствии события преступления", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участники показа никого не агитировали, поэтому их нельзя уличить в пропаганде гомосексуализма, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.