Защита отвергла версию МВД о гей-пропаганде на показе мод в Махачкале

30 ноября 2022, 22:47

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Информацию о закрытом показе мод в Махачкале с участием двух юношей в женоподобных образах, которую сотрудники полиции сочли гей-пропагандой, в соцсетях распространили люди, не имеющие отношения к магазину, но заинтересованные в срыве его работы, сообщила адвокат директора магазина.

Как писал "Кавказский узел", в октябре пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в феминных образах. Звучали требования наказать организаторов показа за нарушение устоев дагестанского общества и заставить их извиниться перед мусульманами. После резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина. Полиция завела на дизайнера Эльнару Аскерову административное дело о пропаганде нетрадиционного секса среди детей, хотя видео с показа распространяла не она, а снявшие его "поборники нравственности", отметила представитель Кризисной группы CK SOS. Участники показа никого не агитировали, поэтому их нельзя уличить в пропаганде гомосексуализма, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Махачкалинский бутик "Серый дом", к открытию которого был приурочен резонансный показ, позиционировался как женский. После скандала магазин был закрыт.

Заседание в мировом суде Советского района Махачкалы по делу о гей-пропаганде на показе мод в дагестанской столице назначено на 5 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы CK SOS Александра Мирошникова.

Директор магазина, которая не является собственником помещения, не планирует присутствовать на предстоящем заседании, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат. По ее словам, защита отвергает версию полиции о произошедшем.

"Защита не усматривает никакого правонарушения. Показ был для приглашенных лиц, то есть закрытым. Это в протоколе полиции не указывается. В протоколе не указывается, что съемка велась случайным прохожим. Не указывается в протоколе и то, что ролик был распространен в соцсетях пользователем, не имеющим отношения к магазину. Данный факт мы и хотим обнародовать, указав, что распространение ролика велось не моей доверительницей. Мы готовы назвать имя и фамилию, человека, который распространил информацию в сети, которая не соответствовала реалиям: не проходило никакого гей-парада, ни сбора ЛГБТ, а показ мод, сценических костюмов", - рассказала адвокат.

По ее словам, человек, который распространил информацию, ранее пытался арендовать помещение для организации ресторана. "Впоследствии, когда моя доверительница уже забирала вещи, он приходил и показывал помещение друзьям – где что можно поставить, какие диванчики и столы. Но хозяин не сдал помещение, насколько мне известно", - сообщила адвокат.

Хозяин магазина – мужчина. В данный момент он находится в Дагестане, указала адвокат."Он спокойно ходит по Махачкале. Он тут. Ему никто претензий не предъявляет", - сказала защитница.

Она отметила, что защита не согласна с квалификацией дела. "Мы считаем, что статья не подходит под то, что было", - подчеркнула адвокат.

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