20 декабря 2022, 07:34

Ростовчанин оштрафован за дискредитацию военных

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Суд оштрафовал жителя Ростова-на-Дону Ивана Алексеева, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе и Ростовской области, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). 13 декабря стало известно, что житель Ростова-на-Дону Гагик Мнацаканян был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии после пацифистского пикета.

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону признал местного жителя Ивана Алексеева виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал его, передали 19 декабря "Кавказ. Реалии"*. При этом издание не уточнило сумму штрафа, а также не привело подробностей по делу Алексеева.

В карточке на сайте Кировского районного суда в Ростове-на-Дону указано, что Алексеев признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Его дело было передано на рассмотрение судье 16 декабря, решение по нему было вынесено в тот же день.

Комментариев от Ивана Алексеева или его представителей относительно решения суда не поступало.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии", "Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области", "Мобилизованный из Батайска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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