Около 250 семей эвакуированы в Батуми из-за пожара в жилом комплексе

19 декабря 2022, 09:31

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Пожар возник минувшей ночью в жилом комплексе "Вокс" в Батуми, из-за чего были эвакуированы около 250 семей. Очаг возгорания находится на 25 этаже, где расположен ресторан, борьба с огнем осложнена отсутствием вертолетов у местных пожарных.

Минувшей ночью в Батуми возник пожар в жилом комплексе "Вокс". По предварительным данным огонь начал распространяться с ресторана, который расположен последнем, 25 этаже комплекса. Огонь полностью уничтожил этот этаж, пожар перекинулся на 24-й и 23-й этажи. Данных о пострадавших пока что нет. Возникла опасность распространения огня на другие этажи, где расположены жилые квартиры, из-за чего были эвакуированы около 250 семей.

Здание, с котором произошел пожар, находится в жилом квартале, на пересечении улиц Агмашенебели и Кедия. Часть жителей из домов, расположенных поблизости, была эвакуирована в гостиницу, а другая часть временно переехала к родственникам, передал сегодня в эфире телеканал "Мтавари архи" репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В результате сильного пожара падали свисающие со здания конструкции и были перекрыты все подъездные пути. Электричество и природный газ в здании были отключены из соображений безопасности. На место прибыли более 10 пожарно-спасательных расчетов. Местные жители рассказали, что ресторан, с которого начался пожар, не работал, так как там шли ремонтные работы. Причины возникновения пожара уточняются.

Мэр Батуми Арчил Чиковани подтвердил, что ресторан не работал. "С первых же минут пожара своевременно были мобилизованы все службы, в том числе служба спасения, полиция, муниципальные службы. Наши сограждане своевременно эвакуированы. Начато расследование, назначены соответствующие экспертизы", – сказал в эфире телеканала "Рустави 2" Чиковани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

К жилому комплексу, в котором произошел пожар, со всего города едут пожарные и скорые. Очевидцы рассказывают, что пожарные расчеты не могут добраться до очага возгорания, так как вертолетов в их распоряжении нет. Пожарные пытаются тушить огонь изнутри, передало сегодня ИА "Новости Грузия".

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