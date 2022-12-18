Потомки поволжских немцев поделились воспоминаниями о жертвах сталинских репрессий

18 декабря 2022, 16:45

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Некоторые из поволжских немцев, пострадавших в сталинское время от депортации, после возвращения в Россию нашли свои дома занятыми и поселились на других территориях, рассказали члены немецкой общины в селе Верхний Еруслан Волгоградской области. Сейчас потомки депортированных ведут работу по исследованию тех событий и восстановлению исторической памяти.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года потомки репрессированных рассказали, что и спустя 80 лет после депортации поволжских немцев из Волгограда остается открытым вопрос об обоснованности действий советских властей.

Автономная республика немцев Поволжья была ликвидирована на второй месяц после вторжения немецих войск в СССР. 28 августа 1941 года президиум Верховного совета СССР издал указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. По этому указу около миллиона человек были высланы в Казахстан, Сибирь и Среднюю Азию, другие были мобилизованы в трудовые армии. Депортированные и мобилизованные немцы массово погибали от истощения, болезней и невыносимых условий труда и быта.

13 декабря 1955 года вышел указ президиума Верховного совета СССР о снятии ограничений в правовом отношении с советских немцев, находившихся с 1941 года на спецпоселении. Эта дата отмечается российскими немцами как момент окончания репрессий и начала возвращения на родину. В Волгоградской области насчитывается четыре немецких общины и три евангелически-лютеранских центра с двумя филиалами. Согласно переписи населения 2010 года, в регионе проживает более 17 тысяч поволжских немцев. Одна из немецких общин находится в селе Верхний Еруслан Старополтавского района, где 17 декабря побывал корреспондент «Кавказского узла».

Годовщину указа о снятии ограничений с советских немцев в общине "не отмечали как-то по-особенному", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель церковного совета лютеранской общины села Верхний Еруслан Анатолий Зякин."Обыденно все прошло. Для нас особое значение все же имеет дата 28 августа 1941 года [начало депортации]", - сказал он.

По словам Зякина Верхним Ерусланом село стало называться уже после выселения немцев из этих мест, в 1942 году, а до этого оно носило название Гнадентау (в переводе с немецкого - «Благодатная Роса»). Оно имело и другие названия – Росное и Собачий Колонок. Последний вариант был связан как раз с выселением немцев.

"Когда село покинули немцы, жители Старой Полтавки, которая располагается в четырех километрах отсюда, долгое время слышали вой брошенных собак, доносившихся из Гнадентау. Если другие животные ушли, то собаки остались", - рассказал Анатолий Зякин.

Историю села Анатолий Зякин рассказывал в музее общины, который расположен неподалеку от кирхи в дореволюционном доме пастора. Колония Гнадентау была основана немецкими колонистами в 1860 году, прибывшими к берегам реки Еруслан из ранее основанных ими на правом берегу Волги «материнских» колоний - в современных Жирновском и Камышинском районах Волгоградской области. До революции в Гнадентау проживало более 2300 человек.

В музее общины Анатолий Зякин показал корреспонденту "Кавказского узла" предметы быта колонистов, реконструкцию их домашнего убранства. В 1898 году на средства прихожан, собранных в течение 16 лет, в Гнадентау была построена соборная кирха на тысячу мест неоготического архитектурного стиля. Ее прихожанами были колонисты шести колоний: Веземиллер, Фриденберг, Кана, Моргентау, Блюменфельд и Гнадентау. До революции число прихожан кирхи достигало 13 тысяч человек. Во время антирелигиозной кампании в СССР кирха прекратила свою работу: в 1929 году были сняты колокола, спустя пять лет пастор Иоган Шиленг был арестован. А с 1938 года в кирхе было обустроено зернохранилище, и прихожане перешли на нелегальное положение – тайно молились на частных квартирах.

"Мы проводим исторические исследования. По возможности обращаемся к архивным документам. Сейчас они становятся доступными. Сарептская община помогает. Вот подарили нам книгу депортированных в 1941 году немцев наших колоний. Здесь имеется и информация о депортации немцев из Гнадентау. Указаны имена и железнодорожная станция, откуда началось выселение. Но информация здесь неполная", - рассказал Анатолий, демонстрируя книгу.

Глава местной общины показал корреспонденту и интерьеры церкви. Несмотря на то, что восстановительные работы еще продолжаются, здесь проходят богослужения. 21 год назад в селе была зарегистрирована лютеранская община, сейчас она насчитывает 15 участников. В праздники из соседних сел в кирху съезжаются до 40 прихожан.

"То, что в кирхе хранили зерно, стало причиной того, что она уцелела: ее постоянно ремонтировали, не давали ей разрушиться. Сохранились даже элементы внутреннего убранства", - сказал Анатолий Зякин.

По его словам, силами общины и на средства спонсоров кирха постепенно восстанавливается: ремонтируется кровля, вставляются двери и окна, реконструируются утраченные полы и сокрестие алтаря, а также оригинальная лестница, ведущая на хоры и звонницу. Проводятся здесь и другие ремонтные работы.

"Большой вклад в восстановление кирхи внес пастор общины Андрей Паутов. Восстанавливается и здание бывшей церковноприходской школы, которая располагается напротив кирхи. Сейчас там в зимнее время проходят службы, открыт музей, располагается церковная кухня", - рассказал Анатолий Зякин.

Во дворе кирхи Анатолий Зякин показал корреспонденту памятник жертвам депортации поволжских немцев в 1941 году. "Это, пожалуй, единственный подобный памятник в Волгоградской области. Установили его в прошлом году, 26 сентября. Помощь оказала меценат из Германии Лидия Миллер. Ее родные были депортированы из Гнадентау в 1941 году. Она подарила нам семь колоколов, звонницу. Памятный знак также установлен на стене дома пастора", - рассказал он. Во время этих слов начался перезвон звонницы, оповестивший округу о наступлении полудня по московскому времени.

Семья Анатолия по материнской линии подверглась депортации в сентябре 1941 года. Дед Егор Егорович Кольб и бабушка Эрна Федоровна Мезер до войны проживали в Саратовской области, в селе Чкалово (колония Лауб).

"На момент депортации бабушке было 18 лет. Ее мама умерла, когда дочке исполнилось 3 года. Отец Федор Федорович воспитывал троих детей один. Он был плотником. К осени 1941 года достроили новый дом, покрасили ставни, но ни одну ночь в доме переночевать не удалось. Депортировали очень быстро. С собой можно было взять только минимум необходимых вещей и документы. В этот год, по рассказам бабушки, был отличный урожай овощей. Так погреба и остались полными и невостребованными", - рассказал Анатолий Зякин.

По его словам, депортированных немцев из колонии Лауб на полуторках привезли на железнодорожную станцию Красный Кут. Там они ждали состав несколько дней, а затем репрессированных рассадили по холодным вагонам, в которых ранее возили скот. "Всю бабушкину семью разбросали в разные места. Непонятно, зачем. Брат Виля попал в Джесгаскан, Саша - в Красноярск. Отец Федор Федорович попал в Сибирь. Куда [конкретно] - неизвестно, и там умер", - рассказал Анатолий.

Бабушка Анатолия оказалась в селе Ладыженка Акмолинского района Казахстана. По ее рассказам, депортированным немцам там «очень помогли местные казахи»: они приютили приезжих, давали им шерсть, кошмы, теплые вещи.

"О дедушке мало информации. Знаем, что его тоже в Ладыженку депортировали, где они с бабушкой и поженились. До этого он прошел Трудармию. Казахи его уважали, потому что он быстро научился говорить на их языке. В Казахстане он работал пастухом. У бабушки с дедушкой родилось семеро детей. Моя мама Эмма была старшей (родилась в 1944 году). Всегда вспоминала, каким тяжелым было ее детство", - рассказал Анатолий Зякин.

В 1958 году семья вернулась в Россию. Но в Лауб их не пустили, так как их дом был давно занят. Они поселились в селе Гнадентау, которое после войны стало называться Верхний Еруслан. Здесь ранее уже поселились другие родственники семьи Анатолия.

"В детстве окна моей комнаты выходили на кирху. Для меня церковь была всегда особым сказочным местом. Я был свидетелем молений, которые иногда проходили и в квартире моей бабушки. Все это наложило отпечаток на мое мировосприятие", - заметил Анатолий Зякин.

В 1990-е годах во время массового переселения поволжских немцев в Германию бабушка Зякина, Эрна Федоровна Кольб, с двумя сыновьями тоже уехала. "Но спустя некоторое время она вернулась в Россию: умереть и быть захороненной хотела здесь. В Верхнем Еруслане живут два ее сына со своими детьми и внуками", - рассказал Анатолий Зякин.

Член лютеранской общины села Верхний Еруслан Лидия Дамзен также рассказала корреспонденту "Кавказского узла" историю своей семьи. Ее предки – семья Миллер - проживали в Гнадентау. Во время депортации родители Лилии были детьми. К тому времени мать отца уже умерла, и он жил с мачехой и семерыми братьями и сестрами.

"Их выслали в Алтайский край в сентябре 1941 года. Маму (Мину Миллер) выслали с родителями тоже в Алтайский край. В октябре ему (Эвалю Миллер) исполнилось 16 лет, и уже в феврале его забрали в Трудармию. А дедушку забрали в Трудармию в Архангельск - в марте. Его (дедушку) больше никто не видел. Без вести пропал. Папа был в Трудармии в шахтах Нижнего Тагила. В 1947 году он вернулся в Алтайский край. И в 1951 году они с мамой расписались. Сильного такого ужаса он (отец) не рассказывал. В их лагере (Трудармии) относились к ним не жестоко. Но было трудно все это перенести. Главное, он вернулся здоровым", - рассказала Лидия Дамзен.

Женщина пересказала воспоминания отца, согласно которым из Гнадентау депортированных жителей на подводах увезли на станцию Гмелинку, и уже оттуда отправили по железной дороге на Алтай. Отец матери Лидии был бригадиром и, когда началась депортация, находился с бригадой в поле. Его дочь Мина отправилась за ним пешком в поля.

"Она (мама) вспоминала – какие горы пшеницы лежали на полях. Это чистое золото было. Богатый был тогда урожай в полях. Все оставили – дома, скотину. На Алтае они жили в селе среди русских. Относились к ним местные неплохо, по возможности помогали. Им говорили – долго здесь не задержитесь, скоро домой уедете. Какое-то время они жили с надеждой о возвращении. Первое время меняли вещи на еду. А когда поняли, что там они надолго, стали обустраиваться, устраиваться на работу", - рассказала Лидия Дамзен.

Женщина отметила, что в ее семье не выражали обиду на власти за депортацию и связанные с ней лишения и страдания. "Все было по воле Божьей. Родственники были верующими. С помощью Бога выжили. Мало тогда об этом говорили. В то время о Боге, о депортации, об оставленном имуществе было запрещено думать. Заново жизнь обустраивали – и на Алтае и здесь после возвращения. Перед отправкой на родину родители писали отказ от имущества. Сюда приехали, их поселили на временных квартирах. Сказали, что на год, на три. В первый класс я здесь пошла", - рассказала Лидия Дамзен.

Напомним, осуществленные в советское время депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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