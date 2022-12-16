Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

16 декабря 2022, 00:31

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Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в Агдамском районе подверглись обстрелам, заявило Минобороны страны. Армянское военное ведомство назвало это сообщение дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают регулярный обмен обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после сентябрьской эскалации пограничного конфликта. 15 декабря Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении сел Норабак и Срашен. Азербайджанское Минобороны, в свою очередь, сообщило об обстреле своих позиций с территорий Армении и территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района около 20.00 по местному времени (19.00 мск) 15 декабря, заявило министерство обороны Азербайджана. По информации ведомства, огонь велся с позиций "в направлении населенного пункта Гызылджыг (армянское название Ишханасар - прим. «Кавказского узла») района Гаракильсе" (Гегаркунинская область Армении).

Также Минобороны Азербайджана утверждает, что в 20.10 по местному времени (19.10 мск) обстрелу с контролируемой российскими миротворцами территории Нагорного Карабаха подверглись позиции азербайджанских военных в направлении Агдамского района. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Министерство обороны Армении отреагировало на первую часть заявления азербайджанской стороны, которая касается обстрела позиций близ государственной границы. "Это очередная дезинформация", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении.

На сайте Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики по состоянию на 0.30 мск сегодня нет комментариев относительно заявления азербайджанского военного ведомства о вечернем обстреле.

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