Следком отреагировал на инцидент с детьми уроженки Дагестана

15 декабря 2022, 09:27

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Сотрудники Следкома начали проверку после того, как дети уроженки Дагестана, которая ранее добилась ограничения родительских прав их отца, угрожали спрыгнуть с четвертого этажа. На распространенном в соцсетях видео дети заявили, что подвергались унижениям и побоям.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2021 года суд удовлетворил требование жительницы Дагестана об опеке над детьми, а 16 июля был удовлетворен ее иск об ограничении в родительских правах отца детей, с которым мать разведена. 14 октября этого же года дети были переданы матери.

История 33-летней Нины получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь"* показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма – "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"), посвященный мусульманкам из Дагестана. В нем женщина рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид, в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина регулярно подвергалась побоям, а после выхода фильма "Снявшие хиджаб" стала объектом травли в соцсетях, рассказала Светлана Анохина в своей статье, опубликованной 8 марта "Новой газетой".

Сотрудники Следкома начали доследственную проверку после сообщения о том, что в Калининграде трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома и угрожали выпрыгнуть из окна.

"Немного позднее в сети интернет появилось видеообращение, записанное самими несовершеннолетними, в котором они сообщили о том, что заперлись в квартире от матери, которая, с их слов, систематически применяет к ним насилие", – сообщил сегодня на своем сайте Следком.

Детей удалось уговорить покинуть квартиру, с ними работают следователи. "Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Бочарову Д.А. доложить об установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

Ролик с жалобами детей на насилие со стороны матери, был опубликован вечером 14 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана". На кадрах видео показаны два подростка и девочка, они сидят в жилой комнате. Дети поочередно назвали свои имена и фамилии. Они рассказали, что заперлись от матери, потому что она их оскорбляла и оставляла голодными. "Она за нами не ухаживает, ей все равно на нас. <…> Нам здесь плохо, мы хотим к бабушке и дедушке, где нас любят и кормят", – сказала девочка.

Один из её братьев рассказал, что в квартире часто не убрано. "Мы последние дни питались только магазинными пельменями, больше ничем нормальным не питались. Мы просим помощи у всех, кто нам может помочь", – сказал он.

Позже в этой же группе был размещена еще одна публикация, в которой сказано, что с детьми все хорошо, и что они вместе с дедушкой и местным имамом находятся в прокуратуре Калининградской области. К записи прикреплено видео, на кадрах которого показаны подростки, которые записывали ролик в квартире, а также пожилой мужчина и мужчина средних лет. Имам заявил, что пока будут идти разбирательства, дети помещены в реабилитационный центр. "Так как мать является законным представителем детей, их они родителям передать не могут", – пояснил он.

На 09.15 мск 15 декабря это видео в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны 152 тысячи пользователей, набрала 155 отметок с реакцией пользователей и 29 комментариев. Часть их авторов посочувствовала детям.

"М-да... Скажется на психике детей эта вся история", – написала Тамила Алиева.

"Бедные дети, какие травмы в душе", – считает Madina Magomedova.

Другая часть пользователей раскритиковала мать детей.

"Было время, когда мать этих детей многие защищали, сделав из отца козла отпущения", – отметил Мансур Мансуров.

"Спрашивается, зачем вы рожаете детей, которые вам не нужны, чтобы потом они вот так страдали что-ли?" – задался вопросом Шамиль Амиров.

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