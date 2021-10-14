Дети Церетиловой возвращены матери после вмешательства правоохранителей Чечни

14 октября 2021, 19:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Магомед Церетилов пытался добиться заступничества властей Чечни в конфликте с бывшей супругой по поводу своих детей, но в итоге после разговора с чеченскими правоохранителями и приставами передал детей жительнице Дагестана Нине Церетиловой, которая рассчитывает взыскать с отца детей алименты почти на миллион рублей.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта суд удовлетворил требование жительницы Дагестана Нины Церетиловой об опеке над детьми, а 16 июля был удовлетворен ее иск об ограничении в родительских правах отца детей, с которым Церетилова разведена. В июле процедура передачи детей была сорвана из-за бездействия приставов, заявила Церетилова. В октябре передача детей сорвалась еще раз. Отец не привез детей в Махачкалу, объяснив это тем, что старший сын сбежал, а младшие плачут и не хотят никуда ехать. Однако в его доме в Буйнакске детей не оказалось.

Отец передал детей матери после беседы с правоохранителями в Чечне

Служба судебных приставов Чечни вечером 13 октября передала детей Нине Церетиловой, сообщил сегодня ее бывший муж Магомед Церетилов. По его словам, он отдал детей матери по собственному решению, принятому после объяснений с представителями правоохранительных органов и Федеральной службы судебных приставов Чечни. Церетилов пояснил, что в Чечню он с детьми отправился с их согласия "за справедливым решением" и находился там неделю.

"Из-за ограничений [родительских прав] меня хотели подать в розыск. Писал во все инстанции властные Чечни. Но до Кадырова не успел письмо донести, только до [спикера парламента Чечни Магомеда] Даудова. Нас нашли правоохранительные органы Чечни, и в отделе судебных приставов произошел процесс передачи детей. У них была бумага о том, что я ограничен в родительских правах. Мне сказали, что в соответствии с этими ограничениями, дети должны быть или с мамой, или в реабилитационном центре. Дети не хотели к ней идти. Психологи даже плакали, когда я их передавал. Дочка обняла меня и не отпускала. Но я сказал, что надо уходить им. Чеченские сотрудники это видели. Но этот документ (об ограничении родительских прав. – Прим. "Кавказского узла") не позволял оставить их у меня", – рассказал Магомед Церетилов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что не захотел отдавать детей в реабилитационный центр. "Я спросил, как долго они там будут, и что там происходит. Мне ответили, что, может быть, долго – пока они к маме не согласятся пойти. Я подумал, что это мучение для детей, быть там, как в тюрьме. Их будут мучить психологи. Пусть хоть с такой мамой будут. Я их уговаривал", – рассказал отец детей.

Церетилов рассказал, сославшись на дочь, что в ночь на 14 октября дети ночевали в Грозном. "Куда дальше поехали, пока не знаю. Вероятно, сегодня в Дагестан приехали", – предположил Церетилов.

Церетилов рассчитывает восстановить свои родительские права

Магомед Церетилов подчеркнул, что намерен восстановить родительские права в полном объеме. "Я не буду останавливаться. Это беззаконие дагестанских судей. Как можно, не выслушав сторону отца, ограничивать его в правах? Это навредило всем, и в первую очередь - детям. Сколько они слез пролили", – сказал он.

Обжаловать решение Верховного суда Дагестана об ограничении родительских прав не удалось, указал Церетилов. "Суд по ограничению в родительских правах прошёл без меня. Ограничили родителя, который как минимум 10 лет заботился и воспитывал своих детей, в том числе грудного ребенка, пока Нина карьеру делала. Мне не дали даже шанса обжаловать. Когда адвокат мой пошел с обжалованием в Верховный суд, ему сказали, что есть какая-то ошибка. А когда устранили ошибку, и он принес вновь обжалование, каким-то "чудесным образом" решение уже вступило в силу", – пояснил Магомед Церетилов.

Вопрос об определении места жительства детей рассматривался и кассационной инстанцией, которая также оставила прежнее решение в силе, добавил отец детей. "Но меня место жительство меньше волнует. Я буду разбираться с ограничением [родительских прав]", – добавил Церетилов.

Претензии Нины Церетиловой он считает необоснованными. "Дети мои сами инициативу проявили: вызвали меня из Москвы, просили забрать. Дети жаловались, что матери дома не бывает, иногда ночами. Поэтому я и хотел забрать их в Москву, сделать там прописку. Но судебные разбирательства помешали этому. Нина говорила, что я видеться [с детьми] не давал. Я давал видеться – всегда приходила она к моим родителям с 2012 по 2017 год. Не было препятствий. Ее накрутили, или она сама себя накрутила под влиянием каких-то феминисток, организаций по защите прав женщин. И решила поиграть с ними в игры, что якобы на Кавказе права женщин ущемлены. И хотели меня как мужчину наказать. Что, мол, можно и на Кавказе мужчину "на место поставить", – считает Церетилов.

Он предложил не делать детей "объектами хайпа". "Нине это тоже сказал. Второй день у нее пока тихо", – отметил Магомед Церетилов.

Церетилова добивается выплаты алиментов и компенсации

Нина Церетилова отказалась комментировать информацию о передаче детей и их местонахождении. "Я не смогу дать комментарий из-за своей безопасности", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Окончательное решение по вопросу о том, где должны проживать дети, было вынесено кассационным судом в Пятигорске 28 сентября, сообщила она.

Жалобы на неисполнение приставами решения суда о передаче детей матери подавались в прокуратуру Дагестана. "Пару недель назад пришло подтверждение прокуратуры о том, что приставы бездействовали. Наше дело передали в особый отдел ФССП", – сообщила Нина Церетилова.

По словам Церетиловой, скоро состоится суд о возмещении ущерба и уголовное разбирательство по алиментам. В публикации от 8 октября на странице Нины Церетиловой в Instagram говорится, что долг по алиментам перед ней составляет 950 тысяч рублей.

Магомед Церетилов ранее указывал, что требование выплатить алименты стало для него "настоящим сюрпризом". "В 2013 году, когда я совершал паломничество в Мекку, нам с Ниной удалось прийти к компромиссу, и она не стала подавать на взыскание алиментов. Но на суде выяснилось, что мои долги по алиментам берут отсчет с 2016 года", – приводятся его слова в публикации дагестанского издания "Новое дело" от 22 июля 2021 года.

Нина Церетилова также жаловалась на избиение 19 августа, когда она приезжала в бывшему мужу в Буйнакск. Она обратилась в полицию. Магомед Церетилов же заявил, что Нина напала на его родителей.

Церетилов по закону не имел права вывозить детей в другой регион

Передаче детей Нине Церетиловой способствовало то, что отец ограничен в родительских правах, и то, что в Чечне, по сравнению с Дагестаном, законы исполняются лучше, указала корреспонденту "Кавказского узла" юрист по защите прав детей "Коллегии адвокатов Павла Астахова" Светлана Князева.

"Если бы его не ограничили, а было бы просто решение о проживании детей с матерью, то госорганы не особенно стремились бы решить вопрос. Хотя есть административная и даже уголовная ответственность. Например, статья 5.35 КоАП о неисполнении документов исполнительного характера, уголовное преследование за похищение ребенка (статья 126 УК), самоуправство (статья 330 УК) и неисполнение решения суда (статья 315 УК). Но здесь все упирается в то, что есть родитель, который не ограничен в правах. Он имеет право в полном объеме участвовать в жизни ребенка и совершать связанные с этим участием действия. Поэтому он может заявить, что действует в интересах ребенка. А ребенок может это подтвердить. А в этом случае, когда отца именно ограничили в родительских правах, у органов были зацепки, чтобы прибегнуть к более кардинальным мерам", – подчеркнула Князева.

Она пояснила, что человек, ограниченный в родительских правах, не может без разрешения родителя, имеющего эти права в полном объеме, ни выезжать с детьми в другой регион, ни, например, устраивать их в учебные заведения. "Ограничения касаются и передвижения, и времени общения. Он может быть с детьми, но только в каких-то сжатых условиях. Не знаю решения суда, за что отца ограничили в родительских правах. Но для этого должны быть весомые основания", – отметила Князева.

Теоретически отца могли бы привлечь к уголовной ответственности, считает юрист. "Но на практике вряд ли найдется хоть один приговор суда, по которому родитель [за подобное] был бы привлечен к уголовной ответственности. Максимум, что делает полиция – это проводит опрос, грозит пальцем. Тем не менее, ограничение в родительских правах дает повод для привлечения к ответственности. Даже если в итоге не будет приговора, правоохранители должны будут работать по статье "Похищение ребенка", открывать розыскное дело. А если нет ограничений, то это не работает", – резюмировала Князева

Юрист добавила, что нельзя лишить или ограничить в родительских правах только из-за того, что отец прячет ребенка и не исполняет решение суда. "У меня был такой случай. Суд отказал, потому что это не имеет отношения к тем основаниям, по которым лишают прав", – пояснила Светлана Князева.