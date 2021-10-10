Нина Церетилова заявила о пропаже детей

10 октября 2021, 06:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший муж Нины Церетиловой не привез их детей в Махачкалу, чтобы передать ей по решению суда, объяснив это тем, что старший сын сбежал, а младшие плачут и не хотят никуда ехать. Однако детей не оказалось в доме бывшего супруга в Буйнакске.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил требование жительницы Дагестана Нины Церетиловой об опеке над детьми. Суд в Махачкале 16 июля удовлетворил иск Церетиловой об ограничении в родительских правах ее бывшего супруга Магомеда. В конце июля судебные приставы прибыли в дом Магомеда Церетилова в Буйнакске. Процедура передачи детей была сорвана из-за бездействия приставов, заявила Церетилова. Адвокат ее бывшего мужа утверждает, что дети сами отказались уезжать с матерью, а против решения суда об их передаче матери подана кассационная жалоба.

Нина Церетилова также пожаловалась на избиение, когда 19 августа она приезжала в бывшему мужу в Буйнакск. Она обратилась в полицию. Магомед Церетилов заявил, что Нина напала на его родителей.

Бывший муж Нины Церетиловой Магомед проиграл суд о проживании детей с ним и ограничен в родительских правах. В Махачкале, в здании службы судебных приставов должна была состояться передача детей матери, но она была сорвана. Об этом Нина Церетилова рассказала 9 октября агентству "Кавказ.Реалии"*.

"Я ждала больше трех часов. Со мной пришли два классных руководителя. Также присутствовали психолог, сотрудница министерства образования, представитель органов опеки и попечительства, сотрудница комиссии по делам несовершеннолетних и помощник уполномоченного по права человека в Дагестане. В итоге мы разъехались, не дождавшись детей", - приводит ее слова издание.

В службе судебных приставов сообщили, что бывший супруг Церетиловой по телефону сообщил, что старший сын куда-то сбежал, а младшие плачут и не хотят никуда ехать. По словам матери, первоначально планировали ехать в Буйнакск, где проживают дети, но поездку пришлось отменить. "По прошествии нескольких часов посланный по адресу Церетилова пристав сообщил, что ответчика нет дома, никто не открывает дверь. Я позвонила в полицию, говорю, что дети пропали, где они - неизвестно. А потом приставы мне сообщают, что детей вывезли накануне исполнительных действий", - пожаловалась она.