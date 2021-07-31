Нина Церетилова пожаловалась на бездействие судебных приставов

31 июля 2021, 11:40

Судебные приставы прибыли в дом Магомеда Церетилова в Буйнакске для исполнения решения суда о передаче детей под опекунство матери, но процедура была сорвана из-за бездействия приставов, пожаловалась Нина Церетилова. Дети отказались уезжать с матерью сами, а против решения суда об их передаче подана кассационная жалоба, сообщил адвокат Магомеда Церетилова Шамиль Хадулаев.

Как сообщал "Кавказский узел", Нина Церетилова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына. Она предположила, что к исчезновению ребенка причастен ее бывший муж, которого суд в Махачкале 16 июня ограничил в родительских правах. Церетиловой удалось вернуть лишь старшего сына, о местонахождении двух других детей ей неизвестно. Вечером 18 июля в сети появилось видеообращение пропавшего сына Церетиловой. Мальчик поясняет, что находится с отцом в Дагестане и желает жить с ним, а ушел от матери по собственному желанию. Часть пользователей Instagram предположила, что видеообращение записано под давлением.

История 33-летней Нины получила огласку в ноябре 2020 года, когда телеканал "Дождь" показал документальный фильм "Снявшие хиджаб" (второе название фильма – "Верь. Молись. Терпи. Мусульманки"). В нем Церетилова рассказала, что судья постановил оставить детей с отцом, посчитав "аморальным" ее поведение и внешний вид – в частности, пирсинг и татуировки. В браке Нина регулярно подвергалась побоям, а после выхода фильма "Снявшие хиджаб" стала объектом травли в соцсетях, рассказала Светлана Анохина в своей статье, опубликованной 8 марта "Новой газетой". 24 марта Верховный суд Дагестана удовлетворил требование Церетиловой об опеке над детьми, однако после этого она пожаловалась на новые угрозы со стороны мужа.

Нина Церетилова указала на предвзятость судебных приставов

Судебные приставы прибыли в дом Магомеда Церетилова в Буйнакске для исполнения решения суда о передаче детей, однако не выполнили свои обязанности, заявила Нина Церетилова. "Они не вернули детей, потому что не знали своих прямых обязанностей и спрашивали у моего представителя как им быть, что дальше делать. Непонятно было на чей стороне они. Город маленький, все друг друга знают, им нужно здороваться и там каждый чей-то родственник или сосед. Вот поэтому они бездействовали", – сказала Церетилова корреспонденту "Кавказского узла".

Аргументом приставов было то, что сами дети не хотят уезжать, отметила она. "Приставы аргументировали это тем, что дети отказываются выезжать, вот как они объяснили свое бездействие. А дети в течение восьми месяцев находятся под воздействием Магомеда и его родных. Им не дают общаться с матерью, намеренно не водят в школу. Приставы не сделали ничего, что должны были сделать по закону", – пожаловалась Церетилова.

Она провела некоторое время с детьми и пообщалась с ними. "Я увидела всех детей. Сначала это было при органах опеки, приставах, понятых. Нам выделили психолога, который говорил, что такое в первый раз, в общем полный сюр. Спустя некоторое время пристав стал применять в отношении меня насилие и пытался вырвать дочь. Говорил, что пусть дети пойдут наверх, чтобы я больше с ними не общалась. Я была категорически против, но в этот момент вырывали из моих рук дочь, а младшего сына забрали наверх. Старшему я сказала иди, все как бы понятно: было спланировано намеренное похищение и за счет религиозных предпочтений моего сына сделано так, что он ведет себя так", – подчеркнула Церетилова.

По ее словам, сказанное ею может быть подтверждено видеозаписью. Во встречи дети постоянно находились в зрительном контакте с отцом, и они говорили то, чему были научены. Представители власти бездействовали, даже когда ее бывший муж стал угрожать ей. Сейчас против судебных приставов готовится жалобы о бездействии и жалоба по этой же статье против других чиновников в связи со срывом передачи детей, заявила Церетилова. "В ситуации, когда дети долго разлучены с матерью, их должны помещать в реабилитационный центр, без влияния обоих родителей, но это не было сделано", – подчеркнула она.

В апреле 2021 года отец попытался вывезти детей в Чечню, но эта попытка была неудачной, добавила она. "Ему тогда не дали вывезти их с третьими лицами. А сейчас он волен делать все, что ему заблагорассудится", – отметила Церетилова.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, знакомый с Магомедом Церетиловым рассказал, что сейчас дети находятся в Дагестане. "Они сейчас в Буйнакске, никто их никуда не вывозил", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Информацию о том, что против судебных приставов готовится жалоба о бездействии подтвердила адвокат Церетиловой Екатерина Ляликова. "С нашей стороны будут предприниматься все необходимые меры, не противоречащие действующему законодательству", – сказала Ляликова корреспонденту "Кавказского узла".

Приставы должны были отвезти детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, подчеркнула адвокат. "Мы просили временно разместить детей в такое учреждение, как социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, чтобы их опрашивали специалисты не на территории отца и его родни", – пояснила она.

Магомед Церетилов обжаловал решение Верховного суда Дагестана о передаче детей

Сразу после оглашения приставом-исполнителем решения о передаче детей, они категорически оказались ехать, заявил адвокат Магомеда Церетилова Гасан Шамхалов. "Тогда психолог и представитель органов опеки решили убедить детей, что нужно перейти к маме. Они уединились с детьми в отдельном помещении, общались с ними час безо всякого участия родителей, но выйдя, сообщили, что дети категорически отказались идти с мамой", – сказал Шамхалов корреспонденту "Кавказского узла".

Когда в диалог после этого вступили родители, по словам Шамхалова, девочка стала плакать в объятиях матери. "Мой доверитель говорит ей: отпусти ребенка. Она отвечает: "Это мой ребенок". Затем, как заявил адвокат, Церетилова спросила дочь: "Ты вырываешься? Ты не хочешь к маме" и та ответила: "Я вырываюсь. Я хочу к отцу". Несмотря на это Церетилова держала дочь еще около часа, добавил он.

Защита Магомеда Церетилова обжаловала решение Верховного суда о передаче детей матери, рассказал Шамхалов. "Во-первых, даже при принятии этого решения один из трех судей написал свое особое мнение, поддерживая решение Кировского суда. Мы со своей стороны подали иск об обжаловании этого решения в Пятый кассационный суде в Пятигорске, и со дня на день мы ждем вызова в этот суд", – заключил адвокат.

Юрист объяснил регламент процедуры передачи детей

Есть обширная практика, основанная на решении Верховного суда России, которая предполагает специальную процедуру передачи детей, рассказал на условиях анонимности юрист в сфере семейного права. "Дети должны быть переданы в реабилитационный центр, где не будет влияния обеих сторон и ответственность за это несет опека. И только потом родитель забирает ребенка из этого центра. При этом, поскольку ребенок несовершеннолетний, самостоятельно принять решение он не может. Его мнение, конечно же, выслушают, но решение все равно будут принимать на основе мнений экспертов. Поскольку у ребенка его мнение может меняться – сегодня он хочет к маме, завтра к папе, а послезавтра к бабушке", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Суд указал на нежелание Магомеда Церетилова заниматься воспитанием детей

В апелляционном определении Верховного суда Дагестана от 24 марта (имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что решение Кировского суда признано неверным, поскольку суд не учел, что в семье ответчика пять несовершеннолетних детей, у него нет постоянной работы, и что он начал проявлять отцовские чувства после того, как у него образовалась задолженность по алиментам в размере полумиллиона рублей. "Суд не принял во внимание, что подобная отцовская забота привела к тому, что дочь Марьям постоянно пропускает школу и перестала посещать внешкольные кружки, также перестал ходить на занятия и сын – Мухтар, который четыре года ходил в музыкальную школу и научился играть на гитаре, забросил занятия, поскольку ответчик запретил ему, и указал ему ходить на каратэ. В доме у ответчика нет личного пространства для детей, места для выполнения школьных заданий, дети фактически с ответчиком не проживают, а находятся в г.Буйнакске с матерью ответчика. Ответчик не собирается заниматься их воспитанием и содержанием, так как не в состоянии обеспечить всех детей от первого и второго браков, и такую заботу детях ранее не проявлял", – сказано в решении суда.

Также суд не признал заявление нижестоящей инстанции о том, что Церетилова якобы "ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери" указав, что представленные суду фотографии "никаким образом не являются доказательствами создания нездоровой морально-психологической обстановки по месту проживания матери и детей".

Также в решении суда сказано, что экспертиза установила, что дети способны самостоятельно принимать решение с кем из родителей проживать, но на принятие ими решения "могла оказать влияние ситуация семейного конфликта, а также опосредованное влияние участников конфликта", сказано в решении суда. "Определить место жительства детей: Церетилова Мухтара Магомедлвича, 2006 года рождения, Церетиловой Марьям Магомедовны, 2008 года рождения, Церетилова Ибрагима Магомедовича 2012 года рождения по адресу местожительства их матери, Церетиловой Нины Шейховны", – подчеркивается в документе.