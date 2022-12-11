Жители ряда сел в Кабардино-Балкарии пожаловались на недельное отсутствие света

11 декабря 2022, 11:55

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В Кабардино-Балкарии ряд сел уже около недели остаются без электричества из-за аварий на линиях электропередачи, возникших после обильного снегопада. При этом в некоторых селах еще не начат ремонт, пожаловались местные жители в соцсетях. Энергетики заявили, что работают над устранением последствий непогоды в круглосуточном режиме.

В ряде населенных пунктов Кабардино-Балкарии на протяжении нескольких дней нет света. Подача электричества была нарушена из-за массовых аварий на электросетях, которые произошли после обильного снегопада, сообщили в соцсетях жители республики.

В частности запись о том, что энергетики продолжают работать над устранением последствий аварий на линиях электропередачи была опубликована 10 декабря в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 151 тысячи пользователей. На 11.50 мск 11 декабря эта запись набрала 124 отметки "нравится" и 34 комментария. Большая часть их авторов пожаловалась, что ремонтные бригады еще не начинали восстановительные работы в их селах.

"В Малке ни одной бригады ремонтников не было, за то столбы порушены – не счесть, и провода оборванные сотнями метров", – написал пользователь tayrafox.

"Все эти дни ни одной бригады не видели от Малки до самого Хабаза", – отметил пользователь obyavleniya_vkbr_07.

"В Сармаково свет есть, но не от сети электричества, а от бензиновых генераторов", – написала alena_shaova.

"В Сармаково нет электричества и воды с воскресенья [4 декабря]", – уточнила apikova_irina.

"В Куркужине нет никакого света уже около недели. Что в Нижнем, что в Верхнем. Иногда включаются у некоторых на полчаса максимум, и все", – заявил alitkhagapsov.

"В Верхнем Куркужине тоже нет света, воды тоже", – подтвердил пользователь vigodni_tarif07.

"В Залукокоаже нет света частично, в Этоко тоже нет света. Не одной бригады не увидел. С тех пор как лежит седьмой день провод, так и лежит", – указал mambetov687.

"В Кичмалке сколько людей остаются без света, тепла, воды и связи, так как все на электричестве работает", – написала gumaeva_cherkesova.

"В селе Приречное нет света, воды. На нашей улице все провода оборваны", – отметил пользователь i.masha88.

Публикация о том, что ряд сел в Кабардино-Балкарии около недели продолжают оставаться без электричества из-за массовых аварий, была также размещена 10 декабря в Instagram-паблике* my_nalchik, на который подписаны около 63,2 тысячи пользователей.

К записи прикреплен ролик, на кадрах которого местный житель спел под гитару песню о том, что Зольский район остается без света уже пять дней. В песне в частности сказано, что на фоне отсутствия электричества, житель наточил копье и пошел на охоту.

На 11.50 мск 11 декабря эта запись набрала 360 отметок "нравится" и 23 комментария. "Не только Зольский район, у нас тоже нет света, так что вместе будем охотиться", – написал t_kushkhov, не уточнив при этом свою геопозицию..

"Чегем с вами", – отметила nagoevaaneta4.

"Сегодня шестой пошел… бедный мой Зольский район", – отметил 10 декабря пользователь juli_dzh.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На сайтах "Каббалкэнерго", главы Кабардино-Балкарии, правительства республики и управления МЧС по Кабардино-Балкарии нет информации о том, на каком этапе находятся работы по восстановлению энергосетей в республике на текущую дату. Последнее сообщение об устранении последствий аварий размещено 9 декабря на странице "Каббалкэнерго" во "ВКонтакте".

"Специалисты группы "Россети Северный Кавказ" в круглосуточном режиме продолжают устранять обрывы линий электропередачи (ЛЭП) в Кабардино-Балкарии", – сказано в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.