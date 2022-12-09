Андрей Пивоваров переведен в краснодарский изолятор

09 декабря 2022, 13:46

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Бывший директор "Открытой России"* Андрей Пивоваров, осужденный по делу об участии в нежелательной организации, до отправки в колонию переведен в краснодарский СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 19 июля это решение было обжаловано. 27 сентября Краснодарский краевой суд снял с апелляционного рассмотрения дело Андрея Пивоварова и направил его в Ленинский райсуд Краснодара для устранения ошибок. 1 ноября апелляция была возвращена в Краснодарский краевой суд. Он 22 ноября утвердил приговор. Уголовное преследование носит политический характер, заявил сам осужденный.

Андрея Пивоварова временно перевели в СИЗО-1 Краснодара из Ахтарска, сообщила команда политика в Telegram. "По закону его должны отправить отбывать наказание в колонию общего режима около Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.