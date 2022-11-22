Суд оставил в силе приговор Андрею Пивоварову

22 ноября 2022, 14:50

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Краснодарский краевой суд утвердил приговор бывшему директору "Открытой России"* Андрею Пивоварову по делу об участии в нежелательной организации. Уголовное преследование носит политический характер, подчеркнул в суде Пивоваров.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Краснодарский краевой суд снял с апелляционного рассмотрения дело Андрея Пивоварова и направил его в Ленинский райсуд Краснодара для устранения ошибок. 1 ноября апелляция была возвращена в Краснодарский краевой суд.

15 июля суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 19 июля это решение было обжаловано.

Андрею Пивоварову утвердили приговор по делу об участии в деятельности нежелательной организации — четыре года колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью на восемь лет, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Защита в апелляционной жалобе требовала прекратить уголовное преследование Андрея Пивоваров и освободить его в зале суда, сообщил сегодня Telegram-канал "Команда Пивоварова".

Уголовное преследование политически мотивировано, заявил, выступая на заседании Краснодарского краевого суда по видеосвязи Андрей Пивоваров. "И на стадии следствия, и в ходе судебного процесса я убедительно доказал, что ничего преступного в моих действиях не было. Причина этого уголовного дела — месть за мою политическую позицию и активность. Уверен, это отлично понимали и следователь, и прокурор и даже опера, сопровождавшие дело", - приводятся его слова в публикации.

Напомним, Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. После задержания его доставили в Краснодар, поскольку дело в отношении него возбудили следователи на Кубани: ему инкриминировался репост из паблика "Объединенные демократы", который Пивоваров сделал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре.

Год назад, 11 ноября 2021 года, в Ленинском райсуде Краснодара прошло первое заседание по делу Пивоварова. В тот же день адвокаты попросили Краснодарский краевой суд изменить территориальную подсудность дела и передать его в Санкт-Петербург, объяснив, что это родной город политика, а к Краснодару Пивоваров не имеет никакого отношения. Краевой суд отказался удовлетворить просьбу, а 24 марта Верховный суд России не удовлетворил апелляционную жалобу на отказ.

Сам Пивоваров ранее связал свое уголовное преследование с выборами, которые проходили осенью 2021 года. В последнем слове 11 июля он заявил, что защита доказала несостоятельность версии обвинения, а уголовное дело является преследованием за политическую деятельность. Международные правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Пивоварова.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.